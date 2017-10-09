(Görüntülü Haber) Rixos'ta düğün

Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM\'un tanınmış otellerinden olan Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü 40 yaşındaki Mehmet Tulunay, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu nişanlısı 29 yaşındaki Merve Topçu ile dünya evine girdi. Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay ve danışman Merve Topçu evlendi. Rixos Premium Bodrum Otel\'in ada bölümünde gerçekleşen düğüne CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akif Tamince, gelin ve damadın aileleri ile birçok davetli katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akıf Tamince ve arkadaşları Selin Sanal yaptı. Davetlilerin arasından nikah kürsüsüne çıkan çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıydı. Kocadon nikahı kıydıktan sonra genç çifte mutluluklar diledi. İlk danslarını yapan çift, daha sonra düğüne katılan misafirlerle tek tek selamlaştı. Birden başlayan yağmur nedeniyle düğün otelin balo salonunda devam etti.