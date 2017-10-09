T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Rixos'ta düğün

Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM'un tanınmış otellerinden olan Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü 40 yaşındaki Mehmet Tulunay, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu nişanlısı 29 yaşındaki Merve Topçu ile dünya evine girdi

09 Ekim 2017 13:54

Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM\'un tanınmış otellerinden olan Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü 40 yaşındaki Mehmet Tulunay, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu nişanlısı 29 yaşındaki Merve Topçu ile dünya evine girdi. Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay ve danışman Merve Topçu evlendi. Rixos Premium Bodrum Otel\'in ada bölümünde gerçekleşen düğüne CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akif Tamince, gelin ve damadın aileleri ile birçok davetli katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Akıf Tamince ve arkadaşları Selin Sanal yaptı. Davetlilerin arasından nikah kürsüsüne çıkan çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıydı. Kocadon nikahı kıydıktan sonra genç çifte mutluluklar diledi. İlk danslarını yapan çift, daha sonra düğüne katılan misafirlerle tek tek selamlaştı. Birden başlayan yağmur nedeniyle düğün otelin balo salonunda devam etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA BODRUMRixos Premium Bodrum Otel Genel MüdürüMehmet TulunayMerve TopçuRixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet TulunayRixos Premium Bodrum OtelCHP Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24