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(Görüntülü Haber) Rita Ora Kosova'nın 10'uncu bağımsızlık yıldönümünde konser verdi

Enis Tabak, Priştine, 18 Şubat (DHA) - Kosova'nın 10'uncu bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 1999 yılında Kosova savaşı sırasında ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç eden dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, memleketi Kosova'da yüzbinlerce kişiye konser verdi

18 Şubat 2018 13:38

Enis Tabak, Priştine, 18 Şubat (DHA) - Kosova\'nın 10\'uncu bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 1999 yılında Kosova savaşı sırasında ailesiyle birlikte İngiltere\'ye göç eden dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, memleketi Kosova\'da yüzbinlerce kişiye konser verdi. Kosova bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde Kosova\'ya gelen Ora, Priştine\'de halka açık konser verdi. Öğle saatlerinde Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay tarafından kabul edilen Ora\'ya Başbakan Haradinay, Kosova nişanı takdim etti. Ora, düzenlenen basın toplantısında, doğduğu ve ailesinin yaşadığı memleketi Kosova\'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Konsere, Kosovalıların yanı sıra Balkan ülkelerinden hayranları konsere akın etti. Konserde beş şarkı seslendiren Ora, Kosova\'nın 10\'uncu bağımsızlığın herkese hayırlı olmasını ve savaşların yaşanmamasını söyledi.

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