(Görüntülü Haber) Rezan Has Müzesi'nde 'Toprağın Mirası' sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) -REZAN Has Müzesi’nin geniş arkeoloji koleksiyonundan bir grup seçki, \'Toprağın Mirası\' ismiyle bugünden itibaren tarih ve sanat tutkunları ile buluşuyor. İhtiyaçların, inanç ve bizzat yaşamın kendisinin belirleyip biçimlendirdiği ve geçmiş yaşam algıları ile hayata bakış açılarının ilk elden tanığı arkeolojik mirasın Neolitik Dönem\'den Selçuklu Dönemi\'ne kadar kısa bir öyküsünü anlatan yaklaşık 300 eser, Rezan Has Müzesi’nin özel mekânında ziyaretçilerini bekliyor. Yaklaşık 9 bin yıl öncesi Anadolu’nun Neolitik Dönemi\'nden, başlayarak sırasıyla Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine dek uzanan kesintisiz bir kronolojik izlemle sunulan geçmişin gündelik hayatından bir kesit; mutfak eşyaları, süs eşyaları, dini objeler, silahlar gibi objeler üzerinden geçmiş hayatlardaki sevinç, telaş, kaygı ve üzüntülerin aslında günümüzden pek de farklı olmadığını anımsatıyor. \"SERGİDE 300\'E YAKIN ESER VAR\" Proje Koordinatörü Zeynep Çulha, serginin açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Toprağın Mirası sergisi Rezan Has Müzesi arkeolojik eser koleksiyonundan oluşan seçkiyle hazırlandı. Eserler kesintisiz bir kronoloji izliyor. Günümüzden 9 bin yıl öncesinden başlıyor, Anadolu Selçuklu döneminin sonuna kadar geliyor. Ortak özellikleri sergide görülecek tüm eserler aslında antik hayatın araç, gereçleri gündelik yaşamımızda kullandığımız malzemeler üzerinden yola çıktık. Sergide müzenin koleksiyonunda yer alan küçük bir seçki olarak yaklaşık 300\'e yakın eser var. Hepsi de gündelik hayatta ilgili özel parçalar.\" \"BU TOPRAKLARIN BİZE BIRAKTIĞI MİRASI KORUMALIYIZ\" Serginin 31 Ekim\'e kadar açık olduğunu dile getiren Çulha, sergiye neden Toprağın Mirası\' ismini verdiklerini şöyle anlattı: \"Serginin ismi Toprağın Mirası, toprak hepimizin toprağı. O topraktan çıkan her şey de kültür ve insanlık tarihine ait. O yüzden bu toprakların bize verdiği mirası korumamız gerektiği bilinciyle yola çıktık. Bu miras ve topraklar hepimizin, dolayısıyla serginin ismini de böyle koymak istedik. Sergi 31 Ekim 2018\'e kadar devam edecek. Haftanın 7 günü sabah 9 akşam 18.00\'e kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz.\" \'CİBALİ TÜTÜN FABRİKASI, EMEĞİN MEKANI\' SERGİSİ DE AÇILDI Rezan Has Müzesi\'nin üst katında da \'Cibali Tütün Fabrikası, Emeğin Mekanı\' isimli sergiyi ziyaretçilerle buluşturduklarını aktaran Çulha, \"Geçici sergiler düzenlediğimiz alanda da \'Cibali tütün fabrikası, emeğin mekanı\' isimli sergiyi ziyaretçilerle paylaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz Kadir Has Üniversitesi binası aslında eski Cibali Tütün Fabrikası, geçirdiği restorasyon ve renovasyonla birlikte Europa Nostra ödülünü aldıktan sonra da üniversite binasına dönüşüyor. Sigara üreten fabrikadan bilgi üreten üniversite temasından yola çıktık. Yukarıdaki sergide sadece Cibali Tütün Fabrikası\'na giriş yaptık. Fabrikada kullanılan makineler, fotoğraflar eşliğinde şu anda izleyiciyle paylaşılıyor. Bu da sergi serisi olarak devam edecek, 31 Mayıs\'a kadar da açık\" dedi. (FOTOĞRAF) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Zeynep Çulha röprotajı - Sergiden detay görüntüler