T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Reyhanlı'dan Mehmetçiğe sıcak yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında her gün Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nden Mehmetçiğe sıcak yemek gönderiliyor

10 Mart 2018 20:36

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında her gün Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nden Mehmetçiğe sıcak yemek gönderiliyor. Reyhanlı İlçesi\'nde aileler adeta birbirleri ile yarış yaparcasına günlük sıcak yemek yaparak Afrin\'de görevli Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere görevlilere teslim ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de yaptıkları, pilav, dolma sarma, kavurmalar ile lahmacunları gönderdi. Yemekleri hazırlayan Bahar Kılıç ve Emine Kılıç dün akşamdan bu yana heyecanlı olduklarını söyleyerek, \"Mehmetçiğimiz için yemek yaptık. Dualarımız askerlerimizle. Allah annelerin yüreklerini yakmasın. Onlar orada bizim için mücadele ediyorlar\" dedi. Cemal Vural ise Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe başarılar dilerken, annelerin kendi elleri ile hazırladıkları yemekleri Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe ulaştırdıklarını belirterek, Görevli olan Mehmetçiklerimizin anneleri rahat uyusunlar. Evlatları bizlere emanet. Kzıl elma ruhu ile yola çıkan Mehmetçiğimizi sonuna kadar destekliyoruz diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLIHatayDHAZEYTİN Dalı HarekatıHatay ReyhanlıMehmetçiğeReyhanlıAfrinCumhuriyet MahallesiYemekleriBahar KılıçEmineKılıçDualarımızAllahOnlarCemal VuralZeytin Dalı HarekatıGörevli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24