(Görüntülü Haber) Reyhanlı'dan Mehmetçiğe sıcak yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında her gün Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nden Mehmetçiğe sıcak yemek gönderiliyor. Reyhanlı İlçesi\'nde aileler adeta birbirleri ile yarış yaparcasına günlük sıcak yemek yaparak Afrin\'de görevli Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere görevlilere teslim ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de yaptıkları, pilav, dolma sarma, kavurmalar ile lahmacunları gönderdi. Yemekleri hazırlayan Bahar Kılıç ve Emine Kılıç dün akşamdan bu yana heyecanlı olduklarını söyleyerek, \"Mehmetçiğimiz için yemek yaptık. Dualarımız askerlerimizle. Allah annelerin yüreklerini yakmasın. Onlar orada bizim için mücadele ediyorlar\" dedi. Cemal Vural ise Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe başarılar dilerken, annelerin kendi elleri ile hazırladıkları yemekleri Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğe ulaştırdıklarını belirterek, Görevli olan Mehmetçiklerimizin anneleri rahat uyusunlar. Evlatları bizlere emanet. Kzıl elma ruhu ile yola çıkan Mehmetçiğimizi sonuna kadar destekliyoruz diye konuştu.