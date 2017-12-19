(Görüntülü Haber) Rektörlükten, İslami İlimler Fakültesi'ne kıyafet uyarısı

BATMAN, (DHA)- BATMAN Üniversitesi Rektörlüğü, İslami İlimler Fakültesi kampüsündeki bazı öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı gelen yoğun şikâyetler üzerine Dekanlığı uyararak, \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.



Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş imzası ile İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazıda; üniversitenin Batı Raman Kampüsü\'nde günün değişik saatlerinde ve farklı mekânlarda tamamıyla kapalı, pardösülü, peçeli ve gözlüklü halde, kimliği net olarak anlaşılamayan öğrencilere çok sayıda kişinin şahit olduğu ve bu durumun endişe ve tedirginliğe yol açtığı belirtildi. Yazıda; bu tür giyim tarzı için çözümün tespiti ve ilgili mercilerce ve Dekanlığa bilgi verilmesinin talep edildiği belirtildi. Rektör Durmuş imzalı yazının sonunda ise şöyle denildi:



\"Bahse konu öğrenciler, Dekanlığınıza bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler olduğundan, Dekanlığınızca, \'Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını hususunda gereğini rica ederim.\"



REKTÖR\'DEN AÇIKLAMA



Rektörlükten İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı\'na gönderilen yazının bazı basın yayın organlarında, \'28 Şubat Batman\'a Geri Döndü\' başlığı ile verilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Rektör Prof.Dr. Durmuş Aydın, şunları kaydetti:



\"Üniversite öğrencilerini yanlış bilgilendirerek kışkırtmak, bataklığın içine çekmek, öğrenci eylemleri başlatmak için asılsız bilgiler ifşa ederek, Üniversitenin ve dolayısıyla ülkenin huzurunu bozmak, öğrencileri ve vatandaşları devlete ve hükümete karşı ayaklandırmak üzere bir tezgâh kurgulanmış ve FETÖ metodu ile düğmeye basılmıştır. Üniversitemiz Rektörünü suçlu göstererek, dolayısıyla Rektörü atayan İslam âleminin birliği ve dirliği için durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu atamalara gölge düşürmek için algı operasyonları yapılmış ve üniversitemiz tipik FETÖ tuzağıyla karşı karşıya kalmıştır.\"



\'ÖZEL BİR ALANDA KONTROL İSTENDİ\'



Rektörlük; İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde Üniversite Rektörlüğü muhatap alınarak yazılan yazıda; peçeli ve gözlüklü, kadın olup olmadıkları belli olmayan ve kimlikleri net anlaşılamayan kişilerin olduğu ve bu kişilerin güvenlik açısından tedirginlik yarattığının ifade edildiğini belirtti. Rektörlük açıklamasında, şöyle denildi:



\"Söz konusu yazıya cevaben de 07.12.2017 tarihli Rektörlüğümüz yazısında; böyle kişiler varsa Dekanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, \'Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği\' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ifade edilmiştir. Ayrıca peçe ile üniversiteye gelen öğrenciler var ise bayan güvenlik görevlileri tarafından özel bir alanda yüzüne bakılıp, kontrol yapılmasının uygun olacağı Dekanlığa sözlü olarak iletilmiştir. Rektörlüğümüz konu hakkında idari soruşturma başlatmıştır.\"