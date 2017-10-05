(Görüntülü Haber) Rektör Kibar: Her 100 çocuktan 65'i ileride icat edilmemiş işlerde çalışacak

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, bugün her 100 çocuktan 65\'inin ileride henüz icat edilmemiş işlerde çalışacağını söyledi. Öğrencilere seslenen Prof.Dr. Kibar, \"Bu bakımdan çok çalışmak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız\" dedi. Toplam 56 bin 235 öğrencisi ve 2 bin 294 akademik personeli bulunan ÇÜ\'nün 2017-18 Akademik Yılı açılış töreni, Balcalı Yerleşkesi\'nde Mithat Özsan Amfisi\'nde yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay, belediye başkanları, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı törende, öğrenciler adına konuşan Eczacılık Fakültesi öğrencisi Göksü Eylül İlkar, çağdaş ve gelişmiş bir ülke için durmaksızın çalışacaklarını belirtti. \"FARK YARATAN BİREYLER OLUN\" Kürsüye çıkarak öğrencilere, öğretim üyelerine ve konuklara seslenen ÇÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Kibar ise şunları kaydetti: \"Çukurova Üniversitesi olarak, demokrasimize, Cumhuriyetimize, ülkemizin kuruluş felsefesine ve bölünmez bütünlüğüne ve Büyük Atatürk\'ün aydınlık bir gelecek için miras bıraktığı ideallere bağlı kalarak ilerleyeceğiz. Ötekileştirmeden, farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilinciyle çağdaş bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Kendinizi sadece akademik olarak değil, her açıdan geliştirmeniz gerekmektedir. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre bugün çocuk olan 100 kişiden 65\'i ileride daha icat edilmemiş işlerde çalışacaklar. Bu bakımdan, çok çalışarak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız. Son derece rekabetçi hale gelen bu yeni yüzyılda kendinize yer edinmenizin en önemli koşulu budur. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini arttırabilmelerini, takım çalışması, gelecek tasarımı ve hedef belirleme süreçlerinde liderlik yapabilme becerisi kazanabilmelerini, kültürel ve sosyal gelişimlerini hızlandırabilmelerini önemsiyor ve destekliyoruz. Sizlerden isteğimiz, size sunulan olanakları değerlendirip toplumda fark yaratan bireyler olmanızdır.\" DİNLETİYLE RENKLENDİ Üniversitelerin toplumların geleceğini hazırladığını vurgulayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş da öğrencilere yeni eğitim döneminde başarı diledi. Konuşmaların ardından ÇÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası, törene katılanlar için klasik müzik dinletisi sundu. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar da \'Bilim, Eğitim ve Kalkınma\' konulu açılış dersini verdi.