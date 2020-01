(Görüntülü Haber) Rektör Çelebi'den çevre dersi

İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA) Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kurumunun hayata geçirdiği güneş enerji santrali projesinin kapanış töreninde çevre dersi verdi. Büyümenin ve gelişmenin çevreyi giderek tahrip ettiğinin altını çizen Çelebi, Her geçen gün sanayileşmeyle birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretimle birlikte çevreyi, her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel çevre üzerindeki tahribattır dedi. MCBÜ\'nün hayata geçirildiği ve faaliyete başlayan \'Güneş Enerji Santrali Projesi\'nin kapanış töreni, üniversitenin Muradiye Yerleşkesinde, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Yunusemde Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, rektör yardımcıları, akademisyenler ile kurum müdürleri törene katıldı. Açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü, Mühendislik Fakültesi Elektirik ve Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sezai Taşkın, bilgi verdi. Taşkın, ilk olarak Manisa\'nın güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasını üstünde olduğunu, bu önemli özellikten kentin en iyi şekilde faydalanması gerektiğini ifade etti. YILLIK 500 MEGAWALT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETECEK 2016 yılında proje başvurusunu yaptıklarını, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından projenin kabul edildiğini söyleyen Taşkın, Proje bütçesi 1 milyon 154 bin 224 TL\'dir. Bu bütçenin yüzde 60\'ının Zafer Kalkınma Ajansı hibe edilirken, yüzde 40\'lık kısmı ise üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. Mühendislik Fakültemizin çatı alanında her biri 270 walt gücünde 1240 güneş paneli bulunmaktadır. Bu güneş enerji santrallerinin şehir şebeke sistemine bağlamak için ise 11 adet inverter kullanılmıştır. Çatıda delme işlemi gerektirmeyen özel konstrüksiyon işlemi kullanılmıştır. Bu panellerimiz sayesinde yıllık üretilecek elektrik enerjisi 500 megawalt saattir. Bu 500 megawalt saatlik elektrik enerjisi ile 165 ton karbon monoksit gazı azaltılmasını öngörmekteyiz. Aynı zamanda yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7-8\'lik kısmını karşılayacaktır. Projenin tüm verilerini uzaktan cep telefonundan veya tabletlerden imkanımız vardır dedi. YILLIK 250 BİN TL\'LİK TASARRUF SAĞLAYACAK Ürettikleri elektriğin bir kısmını Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye satabileceklerini de altını çizen Taşkın Ürettiğimiz elektrik enerjisi doğrudan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye kilowaltı 13.03 dolara satma imkanımız var. Devletin bu konuda alım garantisi var. Ancak şuanda biz elektriğimizi satamıyoruz. Sebebi biz ana tüketiciyiz ve kendi ürettiğimiz elektriği tüketiyoruz şuanda. Böylece faturadan ay sonunda bir düşme garantisi olacak. Yıllık olarak yaklaşık 3 milyon TL elektrik faturası ödüyorduk. Böylece yıllık 250 bin TL elektrik faturasından tasarruf etmiş olacağız ve yıllık 12 faturanın 1 faturası bu sistemden karşılanmış olacak. Ama üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığı takdirde satış gerçekleştirilebilecektir. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında satış gerçekleştirmiş olacağız dedi. REKTÖRÜN ÇEVRE HASSASİYETİ Törende konuşan Rektör Çelebi ise, çevreyle ilgili hassasiyetini dile getirerek, hayata geçirdikleri projenin çevre karşı olan duyarlılığın artırılması konusunda önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çelebi, Bu projenin en önemli katkısı çevreye karşı duyarlılığımız sonucunda her geçen gün tahrip ettiğimiz çevreyi tekrar geri kazanmak, korumak bakımından çok önemlidir. Bu nedenle özellikle günümüzde hep maddi değerler üzerinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Elbette ki ekonomik söylemler önemli bir durum. Fakat daha da önemli olan insanın istifadesine sunulmuş olan canlı ve cansız kendisindeki dışındaki varlıklardan oluşan çevredir. Çevreyi her geçen gün sanayileşme ile birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretim ile birlikte çevreyi her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel, çevre üzerindeki tahribattır dedi. Batının büyüme ve gelişme anlayışı sebebiyle çevrenin dışında insanın da tahrip edildiğini söyleyen Çelebi, Çünkü Batı medeniyeti, uçlarda ve aşırılıklarda gezinen bir medeniyettir. Çevrede bize sunulan her türlü canlı ve cansız varlıkları sadece araç gören bir bakış açısı vardır dedi. Vali Güvençer ise Manisa\'nın enerji üretim potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Güvençer, Üniversitemizin de faaliyete soktuğu güneş enerji panelleri sayesinde Manisa\'da toplam 36 enerji santralimiz oldu. Bunun 23 adedi lisanslı, 13 adedi ise lisanssızdır. Üniversitemizin yeni faaliyete geçirdiği güneş enerji santrali ise lisanssız pozisyonda. Manisa\'nın barındırdığı kurulu güç, 2 bin 193 megawalt\'tır. Türkiye enerji üretiminin yüzde 2.7\'sini, üretim ve tüketim anlamında ise yüzde 3.7\'sini Manisa olarak biz üretiyoruz. Ne yazık ki kaynak kullanımı açısından bu üretilen enerjinin 60.7\'si fosil kaynaklı. Yüzde 40\'a yakını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor. Üniversitemizin güneş enerji santrali ile birlikte 14 güneş enerjisi santralimiz olacak. Bunlardan sadece bir tanesi lisanslıdır. 14 güneş enerji santralimiz şuanda Manisa\'nın enerji üretiminin binde 9\'unu karşılamaktadır. Manisa\'daki diğer yenilenebilir enerji santralimizi rüzgar enerji santralleri oluşturuyor. 1 hidroelektrik santralimiz var. 5 adet aktif jeotermal enerji santralimiz var. Geriye kalan kısmını ise termik santralimiz bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde tamamlanacak üretime geçecek 17 adet yeni santral yapımız var. Bunun santrallerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yılda 822 megawalt kurulu gücümüz olacak dedi.Konuşmaların ardından projeye destek verenlere Vali Güvençer ile Rektör Çelebi tarafından teşekkür belgesi verildi.