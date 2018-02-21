(Görüntülü Haber) REKLAMDA İNCİR YİYEREK NASA'NIN MATEMATİK SORUSUNU ÇÖZDÜ

Haber- Burhan CEYHAN- Kamera AYDIN, (DHA)AYDINLI yönetmen Kerem Sarı, ilin önemli ürünlerinden incirin tanıtımı için çektiği 2\'nci reklam filmiyle yine güldürdü. Aydın\'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan incir için kentte 2\'nci reklam tanıtım filmi çekildi. Aydınlı yönetmen Kerem Sarı, babası Hüseyin Sarı ile annesi Emel Sarı\'nın rol aldığı filmi hem yönetti hem de oynadı. Reklam filminde NASA tarafından sorulan bir matematik sorusunun çözebileceğini düşünen gencin, arkadaşlarıyla bıyık kesme iddiasıyla başlayan güldüren macerası anlatılıyor. Soruyu aldığı yardımlara rağmen çözemeyen genç, amacına, annesinin ikram ettiği incir sayesinde ulaşıyor. Soruyu çözen genç, NASA\'nın vadettiği uzaya turistlik geziye katılıyor. NASA\'nın uzay mekiğiyle uzaya giden genç, arkadaşlarını telefonla arayıp uzay mekiğinden selektör yapıyor. Reklam filmi izleyenleri güldürürken, sosyal medyada da paylaşıldı. ZEYTİN DALI\'NA İNCİR DALI UZATTIK Yönetmen Kerem Sarı, reklam filminde ailesiyle birlikte oynadığına değinerek, Malum Afrin\'e bir Zeytin Dalı uzatıldı, biz de bir incir dalı uzatalım dedik. Milletimizin morale de ihtiyacı var. Biz moral ekibindeyiz. Çekimleri ailecek yaptık. Babam ve annem de oynadı. Kuzenim çekimleri, Vehbican Uyaroğlu müziklerini yaptı. Kendi aramızda güzel bir şey yaşamış olduk. Çekimler iki gün sürdü. İki haftada görsel efektler yapıldı daha sonra ise İstanbul\'a müzik işleri için yolladık. Sonra da yayınladık. İnşallah incir için, memleket için hayırlı olur dedi.