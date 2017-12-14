(Görüntülü Haber) Reina katliamı davasında 3. gün...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi. Konya\'da saldırgan Masharipov\'un da barındığı evleri kiralayan sanık emlakçı konuştu. Evleri kiralayan kişinin tutuklu sanıklardan Omar Asım olduğunu söyledi. Omar Asım emlakçıyı tanımadığını ileri sürünce, emlakçı birlikte çekildiği fotoğrafı gösterdi. Mahkeme başkanı, \"İşte Türklerin özelliği, fotoğraf çekmeden bırakmayız\" dedi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın üçüncü celsesine başlandı. Duruşmada aralarında katliamı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 sanık hazır bulundu. SALDIRGANIN EŞİYLE İMAM NİKAHLI EŞİ YAN YANA... Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Tene Traore\'nin de bulunduğu tutuklu 3 kadın da Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden SEGBİS\'le duruşmaya bağlandı. Maharipov\'un hemen karşısında bulunan ekranda, eşlerin yan yana oturduğu görüldü. Masharipov\'un zaman zaman ekrana uzun uzun baktığı gözlendi. DEAŞ\'LI TERÖRİSTLERE EV KİRALAYAN EMLAKÇI SAVUNMA YAPTI Duruşmada ilk olarak Konya\'da emlakçılık yapan tutuklu sanık Mehmet Ekenler savunma yaptı. Masharipov\'un Konya\'da barındığı evi kiraladığı ve Konya\'dan İstanbul\'a gönderilen silahın sahibi olduğu iddialarına ilişkin konuşan sanık Ekenler, \"Öncelikle DEAŞ terör örgütüyle anılmaktan utanç duyuyorum\" diyerek sözlerine başladı. Sanıklardan Omar Asım\'ın 2016\'nın Temmuz ayında \'kardaş\' ismiyle hitap ettiği kişiyle ofisine gelerek, ev kiraladığını, kira sözleşmesine de \'kardaş\'ın ve Omar Asım\'ın imza attığını söyledi. Kısa aralıklarla Asım\'ın gelerek toplamda 5 ev kiraladığını anlatan Ekenler, Asım\'ın kiralarını düzenli ödediği için kefil istemediğini kaydetti. İSTANBUL\'A GÖNDERİLEN SİLAHIN SAHİBİ Omar Asım\'ın bir ara yanına geldiğinde arabada bulunan silahını gördüğünü ve kendisine satmasını istediğini söyleyen Ekenler, \"Silahın ruhsatı yoktu ve tutukluk yapıyordu. Ben de silahtan kurtulmak istiyordum. 2 bin 200 TL\'ye Omar Asım\'a sattım. Benden silahı İstanbul\'a göndermemi istedi. Ancak kabul etmedim. Daha sonra, \'kardaş\'ı gönderdi. Silahı siyah poşette mermileriyle birlikte \'kardaş\'a teslim ettim. Silahın parasını da Omer Asım\'ın 13 yaşındaki oğlu bana getirdi\" diye konuştu. Mahkeme başkanının sorması üzerine Ekenler, \"Silahı ne yapacaksın? diye sorduğumda, \'Yabancı memleket burası. Ne olur ne olmaz\' diyerek istediğini söyledi. Açıkçası benim de işime geldiği için çok üzerinde durmadım\" ifadesinde bulundu. KONYA\'DA BULUNMADIĞINI SÖYLEYİNCE, DİĞER SANIK BERABER ÇEKTİĞİ SELFİ\'Yİ GÖSTERDİ Daha sonra, Konya\'da bir numaralı sanık Masharipov\'a barınacak yer temin etmek ve İstanbul\'a otobüsle gönderilen silaha aracılık etmekle suçlanan sanık Omar Asım savunmasını yaptı. Tercüman aracılığıyla Kazakça dilinde savunmasını yapan Asım, yasadışı yollardan Türkiye\'ye Kasım 2016\'da geldiğini, hep İstanbul\'da yaşadığını, Konya\'da hiç bulunmadığını, sanık Mehmet Ekenler\'in söylediği evleri kiralamadığını, saldırgan Masharipov\'u tanımadığını, söz konusu silahı da almadığını iddia etti. Bunun üzerine söz alan Ekenler\'in avukatı mahkemeye, Omar Asım ile Mehmet Ekenler\'in aynı karede olduğu iki fotoğrafı delil olarak sundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, \"İşte Türklerin özelliği, fotoğraf çekmeden bırakmayız\" dedi. Fotoğraflar, mahkeme salonundaki ekrana da yansıtıldı. Sanık Omar Asım, \"Fotoğraftaki kişi bana benziyor. Ama ben değilim\" dedi. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, söz konusu fotoğraftaki kişilerin Adli Tıp Görüntü Tarama Şubesi\'nden tespit edileceğini bildirdi. SOKAKTA BULDUM DEDİĞİ TELEFONDA EMLAKÇIYLA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI Sanık Abdulhamit Abdulaziz\'i ile birlikte 15 Aralık\'ta otogarda yakalandığını anlatan Asım, üzerinde ele geçirilen cep telefonunun ise kendisine ait olmadığını, sokakta bir yerde bulduğunu öne sürdü. Ancak, üye hakim, \"Cep telefonunda bulunan fotoğraflarda sanık Mehmet Ekenler ile fotoğrafının bulunduğunu, yine karşısında \'Mehmet emlak\' yazan telefon numarası bulunan numaranın da Mehmet Ekenler\'in numarası olduğunu\" söyledi. Asım, telefonun kendisine ait olmadığını ileri sürdü. İddianamede telefonun sanık Ekenler\'in Omar Asım\'a sattığı belirtiliyor. Duruşmaya ara verildi.