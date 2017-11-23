(Görüntülü Haber) Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği protesto edildi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - TÜRK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (PDR) Balıkesir Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın 10 Kasım\'da yürürlüğe geçirdiği Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği\'nin hak kayıplarına yol açtığını ileri sürüp, basın açıklamasıyla protesto etti.



Milli Eğitim Bakanlığı\'nın hazırladığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 10 Kasım\'da yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, \'psikolojik danışmanlık\' kavramı ve \'rehber öğretmenlere verilmeyecek görevler\' maddeleri çıkarıldı. Rehber öğretmenlere nöbet görevi getirildi. Buna benzer pek çok değişikliğin yer aldığı yönetmelik, tepkilere neden oldu. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri, hak kayıplarına uğradıklarını ileri sürerek bugün Ali Hikmet Paşa Meydanı\'nda eylem yaptı. Eyleme CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki ve yönetim kurulu üyeleri ile Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri de destek verdi.



Grup adına basın açıklaması yapan Türk PDR Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Uğur Gürgan, bilimsel temele dayanmayan ve tek taraflı hazırlanan yönetmeliğin çelişkilerle dolu olduğunu, derhal iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Gürgan, \"Yönetmelik okullarda ruh sağlığı hizmetlerini tamamen ortadan kaldırmış. Okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri içinde yer alan en temel unsur öğrenci ile görüşme yapmak için idareden izin almak zorunluluğu getirilmiştir. Öğrencinin isim bilgilerinin idareye bildirilmesi ve yalnızca ders saatleri içerisinde görüşme yapabilmesi gibi sığ bir uygulamanın içine sıkıştırılmıştır. Bu uygulama, öğrencinin dilediği an okul psikolojik danışmanı ile görüşme imkanını ortadan kaldıracaktır. Öğrenci istediği için değil, okul psikolojik danışmanı istediği için görüşme yapılması gibi işlevsiz ve amaçsız bir durum ortaya çıkacaktır. Bütün mesleklerin tanımlamalarında lisans mezuniyetleri belirlenirken, bu yönetmelikte bu hizmeti verecek, psikolojik danışmanların eğitim düzeyinden bahsedilmemiş olması, \'rehberlik hizmetini yürüten personel\' şeklinde tanımlanması, öğrenim düzeyine bakılmaksızın herhangi birinin bu işe atanabileceği endişesini doğurmaktadır. Eğitim kurumlarından psikolojik danışma hizmeti kaldırılmakla birlikte, mesleğimizdeki profesyonellik de gözardı edilmektedir. Ruh sağlığı hizmetleri uzmanlık gerektiren bir alandır. Yönetmelikte okul psikolojik danışmanlarına yönelik geçen \'eleman\' ifadesi mesleğimizi küçük gören bir anlayışın yansımasıdır. Bilimsel temele dayanmadan tek taraflı hazırlanan yönetmelik, kendi içinde birçok çelişkiyi barındırmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ilkeleri ile bağdaşmayan maddeler eklenerek psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin çalışmasını imkansız hale getirmektedir\" dedi.



Gürgan, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü\'nün \'Nöbet kırmızı çizgimizdir\' ifadesinin kendilerini eğitim emekçileri ile karşı karşıya getirme çabası olduğunu da söyledi.



Gürgan\'ın açıklamasının ardından kalabalık, \'Eleman değil, psikolojik danışman\' sloganı atıp, \'Hak yerini bulsun, bu yönetmelik son bulsun\', \'Eleman değil, psikolojik danışman\', \'Kinle, nefretle hazırlanan yönetmeliği kabul etmiyoruz\' yazılı pankartlar açtıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.