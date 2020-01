(Görüntülü Haber) Red Bull Sea to Sky'ın şampiyonu Graham Jarvis

Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları\'nın şampiyonu son dağ etabının da galibi İngiliz Graham Jarvis oldu.



Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla bu yıl 8\'incisi düzenlenen Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet yarışları dağ etabıyla sona erdi. Yarışların son günü yapılan dağ etabı Kındıl Çeşme Sahili\'nden başladı. Toplam 72 kilometrelik etapta sporcular, dik yamaçlardan, derelerden, kayalıkların üzerinden geçerek 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı\'nın zirvesine ulaşmaya çalıştı.



Yarışta bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazıları da düştü. Kesmeboğazı mevkiindeki dere yatağında oluşturulan parkurdan geçen sporcular, yarışı izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarışı çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.



Dağ etabını 3 saat 45 dakika 38 saniyeyle İngiliz Graham Jarvis kazandı. 3 saat 47 dakikayla İspanyol Mario Roman ikinci olurken, Güney Afrikalı Wade Young 3 saat 47 dakika 20 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.



\"GELECEK SENE YARIŞLARDA DAHA FARKLI ETAPLAR DÜZENLEYECEĞİZ\"



KEMK Başkanı Semih Özdemir, yarışları sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, yarışlara 27 ülkeden 6\'sı kadın toplam 220 sporcunun katıldığını söyledi. Sporcuların Kemer\'de motosiklet kullanmaktan ve yarışmalarından mutlu olduklarını belirten Özdemir, \"Gelecek sene yarışlarda daha farklı etaplar düzenleyeceğiz. Her sene üzerine biraz daha koyuyoruz. Gelecek seneki yarışları 4 gün yapmayı düşünüyoruz. Yarışların ülke tanıtımına ve turizme büyük katkısı var. Güney Kore\'den ve Japonya\'dan gelen sporcular oldu. Bunlar bizi mutlu ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.



Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Ödül törenine Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de katıldı.