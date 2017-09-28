(Görüntülü Haber) Red Bull Sea to Sky heyecanı başladı

Levent YENİGÜN - Alparslan ÇINAR / KEMER (Antalya), (DHA) - Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde bu yıl 8\'incisi düzenlenen Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları plaj etabıyla başladı. Yarışçıların tahta kütükler ve traktör lastiklerinin üzerinden atlayıp, su birikintileri ve kayalıkların arasından geçtiği etabı İngiliz Billy Bolt birinci tamamladı.





Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen Red Bull Sea to Sky Enduro Motosiklet yarışı başladı. 27 ülkeden 220 sporcunun katıldığı yarışların ilk günü Kındıl Çeşme Sahili\'ndeki plaj etabında yapıldı. Zamana karşı mücadele eden sporcular, tahta kütüklerin ve traktör lastiklerinin üzerinden atlayıp, su birikintileri ve kayalıkların arasından geçti. Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazıları da düştü. Düşen sporculara görevliler yardım etti. Polis yarış alanından, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden önlem aldı.





Yarış ilk gününde 2 kilometrelik parkuru İngiliz Billy Bolt 18 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Vatandaşı Jonny Walker 18 dakika 34 saniyeyle ikinci olurken, İspanyol Alfredo Gomes 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.





Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, \"160 yabancı yarışçımız var. 27 ülke vatandaşı ve 60 yerli yarışmacımız var. İlk final yarışı başladı. Sporcularımızın burada yaptığı derecelere göre yarınki yerleri belirlenecek. Şu ana kadar bir aksaklık yok. Yarınki orman etabı 50 kilometre bir etap, düzlük ve zorlu kısımları var. Sonra da dağ yarışı başlayacak. Bu en zor yarış olacak. Zor olması lazım ki en iyiler kendilerini gösterebilsin. Ünlü isimlerimiz var. Plaj etabında en çok kütük ve su geçişinde zorlandılar. En iyiler için çok zor bir parkur değil ama hobi katılımcıları oldukça zorlandı\" dedi.





Yarışlar yarın yapılacak 50 kilometrelik orman etabıyla devam edecek.