T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Recep Tayyip Erdoğan: Şu ana kadar böyle birşey yok ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez (Yeniden)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle birşey önünüzde yok

03 Ekim 2017 19:08

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına ilişkin, \"Şu anda böyle birşey önünüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM\'deki toplantısı sonrası kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, belediye başkanlarının istifasının istindiği iddiaalarının sorulması üzerine \"Mahir Bey gerekli açıklamayı yaptı. Partimizin bütün kurumlarıyla birlikte herhangi bir birim belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire süreç içerisnde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle birşey önünüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişim dönüşümü seçime kadar yaşıyoruz, yaşacağız. Bu metal yorgunluğu dediğimiz konu tüm bunları kapsayan konu. Bu noktada da çok daha diri dinamik güçlü bir yapıyla seçimlere hazırlanıp geleceğiz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nursima KESKİN ANKARADHAAK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanAmaCumhurbaşkanıTBMMErdoğanBeyPartimizinBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24