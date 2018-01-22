(Görüntülü Haber) Rasulayn'dan Ceylanpınar'a taciz ateşi 1 asker hafif yaralandı

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) SURİYE\'nin terör örgütü PKK/ YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker hafif şekilde yaralandı.
Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki PKK/YPG\'li teröristler, Ceylanpınar İlçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker omzundan yaralandı. Yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, ateşin açıldığı bölgeyi hedef aldı.