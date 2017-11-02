(Görüntülü Haber) Ramazan Hüseyin: Ahıskalılara çifte vatandaşlık verilmesi Türkiye için milli meseledir

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - AKDENİZ Ahıskalı Türkler Birliği Derneği Başkan vekili Ramazan Hüseyin, \"Yurt dışında yaşayan Ahıskalılara çifte vatandaşlık verilmesi, hem Türk milleti, hem de Türkiye için milli meseledir. Bu Türkiye\'nin imajını da artırır\" dedi. Ahıska Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti tarafından Kemer\'de bir otelde \'Ahıska Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti 2\'nci Çalıştayı\' düzenlendi. Çalıştaya, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği, Azerbaycan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti, Bursa Birleşik Ahıska Türkleri Derneği, Amerika Ahıska Türkleri Derneği ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Türkiye ve yurt dışındaki Ahıska Türklerinin yaşadığı sorunlar, vatandaşlık ve ikamet sorunları gibi konular tartışıldı. PLATFORM KURULACAK Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği Başkan vekili Ramazan Hüseyin, çalıştayın yoğun geçtiğini ve Ahıskalı Türklerin sorunlarını konuştuklarını söyledi. Çalıştayda uluslararası bir platform kurulması yönünde karar aldıklarını aktaran Ramazan Hüseyin, Uluslararası Ahıskalı Türk Cemiyetleri Temsil Heyeti Platformu\'nun kurulması için çalışmaların başladığını kaydetti. Hüseyin, kurulacak platform ile Türkiye ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasının daha verimli olacağını da belirtti. \'VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR\' Türkiye\'deki Ahıska Türklerinin yaşadığı bazı sorunlar olduğuna değinen Ramazan Hüseyin, \"Son dönemlerde Ahıska Türkleri için istisnai şekilde uygulanan vatandaşlık süreci söz konusu. Ahıska Türkleri uzun süredir vatandaşlık ile ilgili bir gelişme bekliyordu. Ahıska Türklerinin vatandaşlık başvuruları eylül ayı itibariyle başlamıştır. Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet adamlarına teşekkür ederiz\" dedi. \'ÇİFTE VATANDAŞLIK VERİLMESİ MİLLİ MESELEDİR\' Vatandaşlık sürecinin çok önemli olduğunu, istisnai vatandaşlığın Türkiye\'de yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarının büyük kısmını çözebileceğini belirten Ramazan Hüseyin, ancak kökten çözüm olmayacağını kaydetti. 1992\'de çıkarılan 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye\'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun\'un tam anlamıyla işletilmesini talep ettiklerini söyleyen Ramazan Hüseyin, \"Bu yasa Ahıska Türkleri için özel olarak çıkarılmıştır. Bu yasayla Türkiye\'de ve yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin sorunları çözülebilir. Yurt dışında yaşayan Ahıskalılara çifte vatandaşlık verilmesi hem Türk milleti için, hem de Türkiye için milli meseledir. Bu Türkiye\'nin imajını da artırır. Türkiye\'nin Ahıskalılara sahip çıkması mühimdir\" diye konuştu. \'KUZEYDOĞU BÖLGELERİNE AHISKALILAR YERLEŞTİRİLEBİLİR\' Hüseyin, Ukrayna\'daki savaş nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla 600\'den fazla Ahıska Türkünün Türkiye\'ye getirildiğini ve Erzincan ile Bitlis\'e yerleştirildiğini hatırlattı. Hüseyin, \"İskanlı göç programları bundan sonra da uygulanabilir. İnsan gücüne, güvenilir bir topluluğa ihtiyacı olan Türkiye\'nin kuzeydoğu illerine 150 bine yakın Ahıska Türkü iskanlı olarak yerleştirilebilir. Bu geleceğe yönelik önemli bir çalışma olabilir\" dedi. Hüseyin, 1992\'den bugüne kadar Türkiye\'ye göç eden Ahıska Türkü sayısının 200 binden fazla olduğunu da söyledi.