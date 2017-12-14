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(Görüntülü Haber) Ramallah’ta Türk Bayraklı protestocu dikkat çekti (2)

İrfan Sapmaz / Ramallah, 14 Aralık (DHA) - Ramallah’ta göstericiler öğle saatlerinde buluşarak İsrail’i protesto etmeye devam ediyorlar

14 Aralık 2017 20:25

İrfan Sapmaz / Ramallah, 14 Aralık (DHA) - Ramallah’ta göstericiler öğle saatlerinde buluşarak İsrail’i protesto etmeye devam ediyorlar. Filistinli göstericilerden birinin taşıdığı Türk Bayrağı dikkat çekti. İsrailli askerlerin Türk Bayrağı taşıyan protestocuyu fark etmeleri üzerine protestocuyu yakalamaya çalıştılar ancak genç protestocu kaçmayı başardı. İsrail askerlerinin geri çekilmesi üzerine bayraklı protestocu yeniden olay yerine geldi. Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan ve taşlı saldırılarda bulunan protestoculara İsrail askerleri de zaman zaman yolları yeniden açmak amacıyla ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar. Protestoların yaşandığı yerde olası yaralanmalara karşın gönüllü sağlık ekipleri bölgede bir ambulans ile müdahaleye hazır olarak bekliyorlar.

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