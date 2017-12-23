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Dünya

(Görüntülü Haber) Ramallah’ta gerginlik devam ediyor

İrfan Sapmaz, Ramallah, 23 Aralık, (DHA) - Ramallah’ın Beytil kasabasında Filistinli göstericilere İsrail askerleri arasındaki gerginlik devam ediyor

23 Aralık 2017 18:53

İrfan Sapmaz, Ramallah, 23 Aralık, (DHA) - Ramallah’ın Beytil kasabasında Filistinli göstericilere İsrail askerleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Görüntü Dökümü - İsrail askerlerinin filistinli protestocular ve basın mensuplarına müdahaleleri

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