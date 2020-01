(Görüntülü Haber) Rakip taraftara attığı plastik bardak yüzünden Konya'ya hapsoldu

Konya\'da Bölgesel Amatör Lig\'de (BAL) mücadele eden Sarayönüspor\'un taraftarı Eyüp Çetin, 2016 yılı Şubat ayında Karaman Belediyespor ile oynanan maçta çıkan olaylar sırasında, rakip taraftar tribününe içinde su bulunan plastik bardağı fırlattı. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan Çetin\'e 6222 sayılı sporda şiddet kanunu nedeniyle müsabakalardan men cezası verildi. Çetin, o tarihten itibaren her hafta maçın olduğu günlerde maç öncesi ve sonrası polis merkezine gidip imza atmaya başladı. 20 aydan bu yana uygulamanın devam etiğini belirten Çetin, maçın olduğu günlerde imza atmak zorunda olduğu için Konya dışına çıkamamaktan yakındı.



Konya\'nın Sarayönü İlçesi\'nde oturan ve bir hastanede taşeron işçi 45 yaşındaki Eyüp Çetin, geçen yılın Şubat ayında Türkiye Bölgesel Amatör Lig\'de mücadele eden Sarayönüspor ie Karaman Belediyespor arasında oynanan maçı izlemek için ilçedeki stadyuma gitti. Çekişmeli geçen maç sırasında rakip takımın taraftarı ile Sarayönüspor taraftarı arasında gerginlik oldu.. Rakip takımın taraftarı, koltukları kırarak protokol tribününün bulunduğu bölüme attı. Bu sırada tribünde bulunan ilçe belediye başkanının yüzüne isabet eden koltuk parçası burnunun kanamasına neden oldu. Tribünde bulunan Eyüp Çetin, elindeki plastik su bardağını rakip taraftarın bulunduğu tribüne fırlattı.



Olaylar, polisin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında taraftarın bir kısmı müsabakalardan men cezası aldı. Men cezası alanlardan biri de Eyüp Çetin oldu. Çetin aldığı ceza nedeniyle her hafta Sarayönüspor\'un deplasmanda dahi olsa maçının olduğu gün, maç öncesi ve sonra polis merkezine gidip imza atmaya başladı.



ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ KISITLANIYOR



Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasının devam ettiğini ve herhangi bir davanın daha açılmadığını belirten Çetin, 20 aydan bu yana uygulanmaya devam eden cezanın hayatını kararttığını söyledi. Hafta sonu maç olduğu günler il dışına çıkamadığını belirten Çetin, \'\'20 aydır bu şekilde devam ediyor. Hayatım tamamen alt üst oldu. Maça gitmesem bile hafta sonlarıbir yere gidemiyorum. Umreye gitmek istiyorum ve bu cezadan dolayı gidemiyorum. Bir su yüzünden özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Holigan da değilim ve böyle bir yapım da yok. Maç olduğu gün belediye başkanımızı yaraladıkları için bir bardak su attım. Cezamın bu olmaması gerek\" dedi.



\'KIZIMI GÖRMEYE GİDEMİYORUM\'



Kızının Uşak\'ta üniversitede okuduğunu ve hafta sonralı onu ziyaret etmek istediğini de belirten Çetin, \"En çok zoruma giden mağduriyetlerden bir tanesi de kızımı görememek. Uşak\'ta üniversitede okuyor. Hafta sonu ziyarete gitmek istiyorum. Ama ona bile gidemiyorum. Kızım da bu duruma çok üzülüyor. \'Herkesin ailesi geliyor benim ailem gelmiyor\' diye telefonda serzenişte bulunuyor. Ama yapacak bir şey yok. Halen sonuç bekliyoruz\" dedi.



HALK DALGA GEÇMEYE BAŞLADI



Kendisi ile birlikte 7 kişiye daha aynı cezanın uygulanmaya devam ettiğini vurgulayan Çetin, \"Herkes benimle \'Halen bir su yüzünden imza atmaya mı gidiyorsun\' diye dalga geçiyor\" diye konuştu.



DOSYA BEKLİYORMUŞ



Mağduriyetinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne (CİMER) de müracaatta bulunduğunu anlatan Çetin, şunları söyledi: \'\'Kanunlara ve Anayasa\'ya saygımız var. Ama geciken adalet de bence adalet değil. Bana yapılan haksız cezayı yaklaşık 15 gün önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de ilettim. Bana oradan dosyanın halen Sarayönü Başsavcılığı\'nda incelemede olduğu bilgisi geldi. Ben zaten incelemede olduğunu biliyorum. Ama 20 aydır nasıl bir inceleme yapıyorlar anlamış değilim. Mağduriyetim gün geçtikçe fazlalaşıyor. Özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Konya dışına çıkamıyorum. Holigan değilim ve suç işlediğimi de düşünmüyorum. Atılan bir bardak suya bu kadar ceza verileceğini düşünmüyordum. Kurşun atanlar bile 1-2 ayda serbest kalıyor. Ben bir su attım ve 20 aydır maçların olduğu her hafta sonu emniyete imza atmaya gidiyorum. Ucu gözükmeyen bir ceza ve bunun ne kadar daha devam edeceği belli değil. Biz sadece biran önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.\"



Öte yandan 6222 maddesinden birçok sporda şiddet eylemi gerçekleşmiş ve birçok kişi çeşitli cezalar almıştı. Sahaya atlayanlardan tutun tribünlerdeki kavgalara kadar birçok futbol izleyicisi hiç bu kadar uzun süreli cezaya çarptırılmadı.