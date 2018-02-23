(Görüntülü Haber) Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Raco beldesinin çevresindeki terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor. TSK \'ya bağlı komando birlikleri ve ÖSO güçleri, Raco Dağı eteklerine kadar tüm köyleri ele geçirdi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde uyarı yapılırken Raco\'nun etrafındaki YPG ve PYD nin mevzileri vuruluyor. ÖSO tarafından Azez bölgesinden Raco ve Cinderes bölgelerine çok sayıda birlik kaydırıldı. ÖSO kaynakları DHA\'ya yaptıkları açıklamada Raco ve Cinderes merkezinin alınmasının an meselesi olduğunu bildirdi. RACO\'da da bulunan ÖSO Livai Şimal grubundan askerler Raco merkezinin çok kısa bir süre içerisinde alınacağını söyledi. Raco ve Cinderes, Afrin\'e bağlı 5 önemli nahiyeden ikisini oluşturuyor. Bu iki önemli merkezin ele geçirilmesiyle Afrine yönelik operasyonlar hız kazanacak.