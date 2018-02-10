(Görüntülü Haber) Rabia'nın mektubu ile 10 bin öğrenciye kıyafet dağıtıldı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt ilçesi Pirebat köyünde yaşayan 7\'nci sınıf öğrencisi Rabia Kahriman’ın (12) köydeki çocuklar için yardım talep ettiği mektubuna, İstanbul\'daki köylüsü ve akrabası işadamı Halis Kahriman duyarsız kalmadı. İş adamı Kahriman\'ın girişimiyle 10 bin bin kişiye kıyafet yardımı yapıldı. Rabia Kahriman, İstanbul\'da yaşayan köylüsü ve akrabası olan Halis Kahriman\'a bir mektup yazdı. Mektubunda, \"Sevgili Halis amca, ben sizin köydeki okuduğunuz okulda okuyan bir öğrenciyim. Hani bir gün bizim köyde yaptırdığınız taziye evinin açılışında bize demiştin ki; \'Biz okula ayakkabı ve pantolonlarımız yırtık bir şekilde gidiyorduk. Zor şartlarda okuyorduk. Derslerinize iyi çalışın, okuyun.\' Derslerime çok iyi çalışıyorum. Bizim okuldaki birçok öğrencinin montları ve ayakkabıları yok ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Rica etsem yardım eder misin Halis amca. Ellerinden öperim\" ifadelerini kullandı. Rabia Kahriman\'ın mektubuna duyarsız kalmayan iş adamı Halis Kahriman, hazırladığı kıyafetlerle memleketine geldi. Ak Parti Ağrı İl Başkanlığı ve İstanbul Bizim Beylikdüzü Vakfı tarafından ortaklaşa kıyafet dağıtım programı düzenlendi. Program ilk olarak Bizim Beylikdüzü Vakıf Başkanı işadamı Halis Kahriman’ın doğup büyüdüğü Pirebat köyünde başladı. Burada köy okulunda yapılan kıyafet dağıtımı sonrası, taziye evinde yemek verildi. Buradan Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi\'nin konferans salonundaki kıyafet dağıtım programına geçildi. İş adamı Halis Kahriman sahneye Rabia Kahriman’ı davet ederek onun mektubu ile böyle bir hayır kapısının açıldığını dile getirdi. Rabia Kahriman\'a mektubunu okutan Halis Kahriman, \"Küçük Rabia\'nın bu isteğine kayıtsız kalmadık. Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın\'la yapılan görüşmeler sonrasında böyle bir organizasyon yapıldı. Amacımız bu tür etkinlikleri, bütün işadamlarına örnek teşkil edecek şekilde devam ettirmek. Bu kapsamda 7 bin kıyafet Eleşkirt merkez ve köylerinde, 3 bin ise Ağrı genelinde dağıtılacak. Bizim Beylikdüzü Vakfı olarak 2019 yılında bu tür yardımlara devam edip, Türkiye çapında 50 bin bin kişiye yardım yapacağız\" diye konuştu. Yazdığı mektup sayesinde 10 çocuğun yüzünü güldüren Rabia Kahriman ise köylüsüne teşekkür etti.