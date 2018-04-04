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(Görüntülü Haber) Rabia kazada öldü, arkadaşı Zeynep isyan etti: Niye ölüyor?

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (10), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

04 Nisan 2018 13:42

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (10), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yerde zincirleme hasarlı kazanın meydana gelmesi üzerine Rabia Sena\'nın ailesi, yakınları ve mahalleli başka Rabia\'ların ölmemesi için caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Büyükşehir Belediyesi yetkililerin olay yerine gelip, kazaları önlemek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesi üzerine sona erdi. Eylemde Rabia Sena Doğan\'ın arkadaşı Zeynep Elgün (10) gözyaşları içinde kazaya tepki gösterirken, \"O benim arkadaşımdı. Niye ölüyor, niye eziyor? O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki\" dedi. Kaza, geçen pazar günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi\'nde meydana geldi. Rabia Sena Doğan, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.\'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Muzaffer Utku T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aynı yerde dün akşam da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bunun üzerine Rabia Sena Doğan\'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere mahalle sakinlerinden kadınlar yolun bir şeridini, erkekler de diğer şeridini ulaşıma kapatıp, kazaların olmaması için önlem alınmasını istedi. \'O EZİLEN KIZ BENİM ARKADAŞIMDI\' Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı ancak kalabalık belediye yetkilileri gelmeden yolu ulaşıma açmayacaklarını belirtti. Rabia Sena\'nın arkadaşı Zeynep Elgün ise gözyaşları içinde, \'\'O benim arkadaşımdı. Niye ölüyor, niye eziyor? O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Onunla sırlarımı paylaştım. O öldü dayanamıyorum. Gittim öğretmenine sordum \'Arkadaşım nerede?\' diye. \'Arkadaşın öldü\' dedi. O zaman hayatımın şokunu yaşadım\'\' dedi. Öfkeli kalabalık, yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt\'un olay yerine gelip, kazaların önlenmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesiyle sonlandırdı.

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