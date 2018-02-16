(Görüntülü Haber) PYD'li teröristler, her tepeye kule ve tünel inşa etmiş

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki stratejik dağ ve tepelere, terör örgütü PYD/PKK’lıların kule ve tünel inşa ettiği görüldü. Kısa süre önceye kadar kuleleri ve tünelleri ile ön plana çıkan, Türkiye’yi gören ve Kilis’i hedef alan roket saldırılarının yapıldığı noktalardan Sirgaya Tepesi de harekat kapsamında teröristlerden alındı. Terör örgütü PKK/PYD mensupları, iç savaşın başlamasının ardından kanton ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı ile birçok köyü kontrolüne aldı. Araplar ile Türkmenleri baskıyla evlerinden uzaklaştırarak, buralarda yuvalanan teröristler, Türkiye’nin olası operasyon ihtimaline karşı da hazırlık yaptı. Son 5 yıllık süreçte, Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe ve stratejik noktalar, teröristler tarafından \'kale\'ye dönüştürüldü. Teröristler, bu süre içinde hakim noktaların tamamına, 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin etrafının çevrelendiği betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde tüneller yapıldı. İçine açılan küçük mazgallar ile teröristlerin nöbet tuttuğu labirente benzer tünellerin bazıları kilometrelerce uzatıldı. Kimi tünellerin ucu, bulundukları yerden kilometrelerce uzaktaki başka tepe veya köye çıkarken, teröristlerin olası operasyonlarda tünelleri kaçış yolu olarak kullandığı belirlendi. SİRGAYA TEPESİ\'NDE, ÖSO GÜÇLERİ NÖBETTE \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile çok sayıda köy gibi özgürleştirilen dağ ve stratejik nokta arasında Sirgaya Tepesi de bulunuyor. Kuş bakışı 8 kilometre uzaklıktaki Kilis’i gören hakim noktadaki tepe, harekat kapsamında havadan savaş uçakları, sınır birlikleri tarafından ise top ve roketatarlar ile ateş altına alınıp, karadan da TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin çatışmasının ardından ele geçirildi. Teröristlerden temizlendikten sonra mayın ve patlayıcı taraması yapılan Sirgaya Tepesi\'nde, şimdi ÖSO güçleri nöbet tutuyor. Silahlarıyla tepede nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman birkaç kilometre uzaklıkta olan, terör örgütü PYD denetimindeki Bafelyun Tepesi ile Katme ve Veregen köylerinden yapılan saldırıları karşılık vererek, püskürtüyor. 2 KİLOMETRELİK TÜNEL Sirgaya Tepesi\'nde, yıllar önce teröristler tarafından inşa edilen ve harekat kapsamında savaş uçaklarıyla imha edilen kulelerin altında, labirent tarzı inşa edilen, 2 kilometre uzunluğunda tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde, ayrıca çeşitli noktalarda ayrılmış bölümlerde, ranzaların bulunduğu dinlenme odaları ile mutfak olduğu görüldü. Teröristlerin inşa ettiği tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi’nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi. SALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR Teröristlerin, bir süre önce kaybettiği kritik noktalardan Sirgaya Tepesi’ni yeniden ele geçirmek için saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu da öğrenildi. ÖSO güçleri, teröristlerin bu girişimlerini engellemeye çalışırken, Türkiye sınırında konuşlu birlikler de saldırı girişimlerini ateş destek vasıtaları ile önlüyor.