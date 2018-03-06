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(Görüntülü Haber) Putin ve Infantino futbol oynadılar

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA(DHA) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler

06 Mart 2018 18:53

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA(DHA) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin\'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler. Bu sahne FIFA internet sitesinde yayınlanan videoya dahil edildi. Videoda İngiliz futbolcu Wayne Rooney, Brezilyalı Ronaldo, Meksikalı Jorge Campos, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Avustralyalı Harry Kewell, Japonyalı Hidetoshi Nakata yer aldı. FIFA\'dan yapılan açıklamada, \"FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'de videoda futbol becerilerini sergilediler\" ifadesi kullanıldı. Bu video Infantino\'nun 12 Şubat\'ta Moskova\'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekildi.

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