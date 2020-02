(Görüntülü Haber) PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın basın toplantısı yapıldı (4)

PTT, Kadınlar Türkiye Kupası\'na da isim sponsoru oldu TBF Başkanı Türkoğlu: \'\' Bu yıl finaller sürprizlere çok açık\'\' PTT Genel Müdürü Bozgeyik: \'\'Sporun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız\'\' Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin en iyi 8 takımının katılacağı \'\'PTT Erkekler Türkiye Kupası\'\'nın basın toplantısı yapıldı. 14-18 Şubat tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki organizasyon öncesi düzenlenen toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Ceo\'su Ömer Onan, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile kupada yer alan 8 takımın başantrenörleri ile oyuncuları katıldı. TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU: \'\'BU YIL FİNALLER SÜRPRİZLERE ÇOK AÇIK\'\' Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, \'\'İlk yarıyı tamamlamış bulunuyoruz. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda yapılacak basketbol şöleni için heyecanlıyız. İlk 8 sırada tamamlayan takımlar çeyrek final, yarı final ve finalde karşılaşarak kupayı evine götürecek. Bu sene adını veren PTT\'ye teşekkür ediyorum\'\' dedi. PTT\'nin Kadınlar Türkiye Kupası\'na da isim sponsoru olduğunu açıklayan Türkoğlu, \'\'21 25 Şubat tarihleri arasında Mardin\'de düzenlenecek olan Kadınlar Türkiye Kupası\'na da PTT\'nin ismini verdiğinin müjdesini vermek istiyorum. Bu yıl kupaya kayılan 8 takımdan 5\'i kupayı evine götürme başarısı yaşadı. Bu yıl finaller sürprizlere çok açık. PTT Erkekler Kupası\'nda yarışacak olan takımlara başarılar diliyorum\'\' diye konuştu. PTT GENEL MÜDÜRÜ BOZGEYİK: \'\'SPORUN GELİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\'\' Sporda olmaları gerektiğine inandıklarını ifade eden PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, \'\'Türk basketboluna olması gerekeni yaparak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Sporun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız\'\' şeklinde konuştu. FENERBAHÇE DOĞUŞ BAŞANTRENÖRÜ OBRADOVİC: \'\' BÖYLE BİR ORGANİZASYONUN İÇİNDE YER ALMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ\'\' Fenerbahçe olarak böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, \'\'Umarız keyifli basketbol seyrederek basketbolseverler\'\' dedi. JAN VESELY: \'\'BİR KUPA DAHA KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ\'\' Sarı-lacivertli basketbolcu Jan Vesely ise \'\'Tüm takımlara başarılar diliyorum basketbolseverler için keyifli bir organizasyon olmasını istiyorum. Bir kupa daha kazanmayı hedefliyoruz\'\' diye konuştu. ANADOLU EFES BAŞANTRENÖRÜ ATAMAN: \'\'HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR KUPA OLMASINI DİLİYORUM\'\' Türkiye Kupası\'nın önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, \'\'Avrupa\'da bu tip organizasyonlar yapılıyor. Katılan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum\'\' ifadelerini kullandı. DOĞUŞ BALBAY: \'\'4-5 GÜN İÇİNDE KIRAN KIRANA MAÇLAR OYNANACAK\'\' Lacivert-beyazlı basketbolcu Doğuş Balbay da, \'\'Kupada yer alan takımlara başarılar diliyorum 4-5 gün içinde kıran kırana maçlar oynanacak. Ligin ilk yarısında her takım birbirini yenebileceğini gösterdi. Umarım turnuvada da basketbol severlere güzel bir şölen izletiriz\'\' şeklinde konuştu. DARÜŞŞAFAKA BAŞANTRENÖRÜ BLATT: \'\'ELİMİZDEN GELEN EN İYİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ\'\' PTT Erkekler Kupası\'nın çok özel olduğunu söyleyen Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, \'\'Müthiş duygular uyandıran bir kupa olacağını düşünüyorum. Ligin İlk yarısını 8 sırada tamamlayan birbirinden başarılı takımlar mücadele edecek. Kupanın favorisi olduğunu düşünmüyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz\'\' diye konuştu. SCOTTIE WILBEKIN: \'\'SON DERECE ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\'\' Darüşşafakalı basketbolcu Scottie Wilbekin, \'\'Takımımız açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl sakatlıktan dolayı oynayamamıştım\'\' dedi. ESKİŞEHİR BASKET BAŞANTRENÖRÜ BERROCAL: \'\'FARKLI BİR DENEYİM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM\'\' Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal ise, \'\'Lige yeni yükselmiş bir takım olarak bize farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Elimizden geldiğince kendi potansiyelimizi ortaya koyup mücadele edeceğiz\'\' dedi. CANER ERDENİZ: \'\'GÜCÜMÜZÜ SAHAYA KOYUP TURU GEÇMEK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ\'\' Eskişehir Basketli oyuncu Caner Erdeniz de, \'\'İlk maçtan itibaren gücümüzü sahaya koyup turu geçmek öncelikli hedefimiz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum\'\' şeklinde konuştu. TOFAŞ BAŞANTRENÖRÜ ENE: \'\'AMACIMIZ KALICI OLMAK\'\' Türkiye Kupası\'na katılmanın önemli olduğunu söyleyen TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, \'\'Amacımız hep 2 sene önce 2\'nci ligden çıkarak başladığımız bu tarz organizasyonlarda mücadele ederek kalıcı olmak. Kupayı kazanmayı bu kadar değerli rakiplerin arasında arzu ediyoruz\'\' dedi. YİĞİT ARSLAN: \'\'BÜTÜN TAKIMLARA BAŞARILAR DİLİYORUM\'\' TOFAŞlı oyuncu Yiğit Arslan da, \'\'Ligin ilk yarısını en iyi sırada bitiren 8 takımın mücadelesi, inşallah sağlıklı bir turnuva olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum\'\' ifadelerini kullandı. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR BAŞANTRENÖRÜ ERNAK: \'\'BU YARIŞMANIN İÇİNDE YER ALMAK ÇOK GÜZEL\'\' Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ise, \'\'Burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu yarışmanın içinde yer almak çok güzel\'\' şeklinde konuştu. TUFAN ÖNEN: \'\'BURADA OLMAK ÇOK KIYMETLİ\" Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Tufan Önen de, \'\'Süper Lig\'deki ilk senemizde burada olmak çok kıymetli başarılar diliyorum\'\' diye konuştu. BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN BAŞANTRENÖRÜ SARICA: \'\'HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE OLACAK\'\' Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, \'\'Çok iyi takımlar var güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Kendi adımıza son güne kadar sahada kalırız diye düşünüyorum. Her maç final niteliğinde olacak. İlk günde zorluk bir karşılaşmamız var son gün de. Bütün takımlara sakatlıksız güzel bir turnuva diliyorum\'\' dedi. KENAN SİPAHİ: \'\'KUPAYA SAHİP OLMA İSTEĞİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR\'\' Kenan Sipahi ise, \'\'Burada 8 takım olmayı hak etti. Sezonun ortasında böyle bir kupaya sahip olma isteği bizi heyecanlandırıyor\'\' şeklinde konuştu. BANVİT BAŞANTRENÖRÜ FİLİPOVSKİ: \'\'KUPADAKİ TAKIMLARLA MÜCADELE EDECEK OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM\'\' Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski de, \'\'Tüm takımlara başarılar diliyorum. Onlarla mücadele edip takımımı temsil etmekten dolayı mutluluk duyuyorum\'\' dedi. TOLGA GEÇİM: \'\'GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU OLARAK BURAYA GELDİK\'\' Tolga Geçim ise, \'\'Geçen yılın şampiyonu olarak buraya geldik. Tüm takımlara başarılar diliyorum\'\' şeklinde konuştu.