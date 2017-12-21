(Görüntülü Haber) Proje kapanış toplantısı yapıldı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin \'Geriatri Alanında Hemşirelik Özel Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi\'nin kapanış toplantısı yapıldı.Burdur Öğretmenevi salonundaki toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile kaymakamlar, projeye katılan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Proje Koordinatörü Nihal Doğan, projenin 2016 yılı teklif döneminde Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında Burdur Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Burdur merkez ve ilçelerinde bulunan 4 lisede, 4 öğretmen ve 30 öğrenciyle uygulandığını belirterek, projenin Almanya, İtalya ve İspanya\'dan ortakları olduğunu söyledi. Projeyle öğrencilerin teoride aldıkları bilgi ve becerilerini Avrupa\'daki ortaklarıyla uygulama imkanı bulduğunu vurgulayan Doğan, Öğrencilerimiz yapmış oldukları staj sonucunda yaşlı bakımının doktor, hemşire, hasta bakıcı, psikolog, fizyoterapist ve diğer personellerle daha kapsamlı bir şekilde yapıldığını gözlemleyerek, modern teknik ve teknolojileri kullanarak yaşlı bakımıyla ilgili daha sağlıklı ve verimli bilgi ve beceri edindiler. Ayrıca yeni çıkan bilgi iletişim teknolojilerinin mesleki eğitim bünyesinde uygulanmasını yerinde gördüler, biyomedikal cihazların kullanılması hususunda bilgi edinip beceri kazandılar diye konuştu. Vali Şerif Yılmaz da 2016- 2017 öğretim yılında geliştirilen bu projeyle öğrencilerimizin öncelikle mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ülkemizde yeni gelişen geriatri bakımıyla ilgili tecrübelerin paylaşılması kapsamında başarılı bir proje gerçekleştirildi. Proje koordinatörü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılar diliyorum dedi. Projeye katılan öğrenciler de proje gereği gittikleri Almanya, İtalya ve İspanya\'da mesleki anlamda tecrübe kazandıklarını söyledi.