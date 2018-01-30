(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Vardar'dan 'TTB üyelerine gözaltı' tepkisi

EDİRNE,(DHA) TRAKYA Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların gözaltına alınmasını eleştirerek, Şiddetle kınıyorum, meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz dedi. Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Vardar, üniversitede düzenlenen sağlık toplantısının ardından Türk Tabipleri Birliği üyelerine yönelik yapılan gözaltı işlemini eleştirdi. Hekimlerin savaşı kınamasının doğal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vardar, Şiddetle kınıyorum, meslektaşlarımızın, hekimlerin savaşı desteklememesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu yanlışlıktan geri adım atılacağını tahmin ediyorum. Hekimlerin savaşı kınaması kadar doğal bir şey olamaz. Burada Türk Tabipleri Birliği\'ne yargısız infaz yapıldığını söylemek istiyorum Meslek örgütümüzün arkasında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum dedi. Sosyal medyada yer alan TTB ve üyelerine yönelik tepkilerin sorulması üzerine Prof. Dr. Vardar, Hekimlik mesleği hiç bir zaman için insanın zararına olabilecek davranışın içerisinde olmamıştır. Geçmişte PKK eylemleri olsun, vesaire olsun bunların karşısında durmuştur. Türk Tabipleri Birliği barıştan ve insan yaşamından yana olmuştur. Türk Tabipleri Birliği Merkez Komisyonu Başkanı Raşit Tükel ve Sezai Berber mesai arkadaşlarımızdır. Kesinlikle bu tür bir karalamanın parçası olmasını kabul edemem ifadelerini kullandı.