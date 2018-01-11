(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Ömer Özkan, Antalyaspor yönetiminde

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TAM yüz nakli ve çift kol nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan, Antalyaspor\'un yönetimine girdi. Prof.Dr. Ömer Özkan, \"Sayın başkan konuyu açınca kendisini kıramadım\" dedi.



Antalyaspor\'un dün yapılan genel kurulunda, başkanlığa Cihan Bulut seçildi. Cihan Bulut\'un yönetkim listesinde ise sürpriz bir isim yer aldı. Tam yüz nakli ve çift kol nakilleriyle adını duyuran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, Antalyaspor\'un yönetimine girdi. Listeye girmek gibi bir beklentisi olmadığını belirten Prof.Dr. Ömer Özkan, Başkan Cihan Bulut\'u yıllardır tanıdığını, aile dostları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



\"Başkan; \'Yönetime seni yazıyorum\' deyince kendisini kıramadım. Bu kente hizmet ediyoruz. Antalyaspor\'un içersinde olmak da bizim için güzel bir şey. Başkandan teklif geldiğinde çok vakit ayıramayacağımı da kendisine söylemiştim. Elimden geldiğince toplantılara katılacağım. Katılamadığım durumlarda da aflarına sığınıyorum. Yönetimde işadamları var, sık sık görüştüğümüz Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, Prof.Dr. Cumhur Arıcı da var. Onlarla da sıkı ilişki içersinde olacağız.\"



Prof.Dr. Özkan, çok önemli görevi üstlendiğini belirterek, \"İnşallah Antalyaspor’a katkımız olur. Başkan ve yönetim iyi olunca bu ekibin içinde yer aldım. Zaten takımı takip ediyordum, bundan sonra daha da işin içinde olacağım\" dedi.