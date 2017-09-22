(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Özge'nin çalışmasına 'yılın kitabı' ödülü

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de yaşayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, başka bir bilim insanıyla birlikte hazırladıkları \'Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları\' adlı kitabıyla, uluslararası tıp dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve British Medical Academy tarafından verilen \'Book Award\' ödülünün sahibi oldu.



1950 yılından bu yana verilen ödül 21 kategoride sahiplerini buldu. İskoçya\'nın Glasgow kentinde yaşayan Çocuk Nöroloji Prof. Dr. Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte \'Headache in Children an Adolescents\' kitabını yazan Prof. Dr. Aynur Özge, Nöroloji dalında bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı olmayı başardı.



\'Yılın Kitabı\' seçilen ve Türkçesi \'Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları\' olan 220 sayfalık kitap, bu alanda doktorlara yol gösterici olacak. Kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Özge, \"Kitabımız çocuk ve ergenlerde baş ağrıları hakkında, olgu örneklerinin tıp doktorlarına yol gösterecek şekilde detaylı tartışıldığı bir kitap. Tasarımı ve içeriğindeki çok kültürlü modeliyle ilgi gördü. Çocuk ve ergen baş ağrıları tüm dünyada son zamanların ilgi alanı. Ben bu kitabı Glasgow\'da yaşayan Çocuk Nöroloğu arkadaşım Prof. Dr.Ishaq Abu-Arafeh ile birlikte yazdım. Hem Türkiye\'den, hem de dünyadan bu alanda çalışan farklı meslektaşlarımızın olgularla ilgili onların görüşlerine de yer verdik. Kitabımız 2016 yılında basıldı ve şu anda tüm dünyada basılı ve dijital ortamda satışta\" dedi.



TIP DÜNYASINDA PRESTİJLİ ÖDÜL



Tıp dünyasında çok prestijli bir ödülün sahibi olduklarını kaydeden Özge, ödülün Türkiye\'de üretilen tıp biliminin ve Türk akademisyenlerinin geldiği noktanın evrensel medya ile paylaşımı anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:



\"Bu kitabımız nöroloji dalında \'En İyi Kitap\' ödülünü aldı. Çünkü tıp kitaplarının yarıştığı bir platform ve İngiliz Tıp Akademisi bunu son derece objektif kriterler ve çok ciddi bir komisyon incelemesi seçiyor. Binlerce kitap inceleniyor ve sonra karar veriliyor. Sadece benim kitabımın çıktığı yayın evinden tıp alanında binin üzerinde kitap yayınlanıyor. Ben böyle bir ödül için başvurmadım. Uluslararası platformu inceleyip kendileri seçiyor. Bu ödül sizin aday olup başvurabildiğiniz bir ödül değil. Bu ödülü nöroloji dalında alan ilk Türk bilim insanıyım, genel olarak ise Türkiye\'de ikinci bilim insanı.\"