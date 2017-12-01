(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ümraniye'de

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla \"Mevlid-i Nebi Özel Programı\" düzenledi. Prof. DR. Nihat Hatipoğlu\'nun katıldığı programa Ümraniyeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Haldun Alagaş Spor Kompleksi\'nde düzenlenen programda Sufi Meşk ilahiler seslendirdi. Nihat Hatipoğlu\'nun yaptığı dini söyleşiyi dinlemeye gelen yüzlerce vatandaş, duygusal anlar yaşadı.





Ümraniye\'de Mevlit Kandili dolayısıyla bir hafta boyunca özel programlar düzenleneceğini kaydeden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Bu akşam Nihat Hatipoğlu, Sufi Meşk, tasavvuf musikisi ve Rasulu Kibriya\'yı anlatan sohbetlerle bu geceyi kutlamış olacağız\" diye konuştu.