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(Görüntülü Haber) Prof. Dr. İbiş Baykal'ın durumu hala ciddi

Gökhan CEYLANANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof

23 Ekim 2017 23:40

Gökhan CEYLANANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, “Yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi dedi. 


 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 8 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastane bahçesinde basın mensuplarına konuşan Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal\'ın durumunun ciddiyetinin koruduğunu belirterek, şunları söyledi Yoğun bakım altında, durumu hala ciddi. Bilinç yine kapalı. Ancak genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi. Spontan solunum kapasitesi iyi. Beyin sapı refleksleri iyi. Ağrılı uyarılara cevap dünkü düzeyde. Ödem çözülme süreci devam ediyor. Devam ettikçe Deniz beyin toparlanmasını daha iyiye gitmesini bekliyoruz. Bu sürecin iyiye gitmesi için yeni bir komplikasyonun da ortaya çıkmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız görüntülü incelemeleriyle gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir emar çekildi. Biz onunda sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım diye biraz gecikmeli açıklama yaptık. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi. Bu süreç sabırla takip edilecek. Bu tür hastalıklarda süreç günler haftalar alabiliyor. Umudumuz beynin kendisini toparlayacağı yönünde. Bunun için uyutulma işlemi çok önemli. Uyutulma işlemine devam edilecek. Beynin desteklenmesi tedavisine, genel destek tedavisine ve cihazlı solunum desteğine yine devam edilecek. Düne göre bir gerileme yok.

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