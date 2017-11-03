(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Erkan İbiş'ten, Deniz Baykal açıklaması

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevaplar veriyor\" dedi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 19 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastanede basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi:



\"Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey\'in yaşamsal bulguları stabil, genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevaplar veriyor. Örnek olarak mart ayının kaçıncı ay olduğunu sorduğumuzda parmaklarıyla 3\'üncü ay olduğunu gösteriyor. Ya da 3+2 gibi sonucu basit olan ve eliyle gösterebileceği hesaplamaları yapabiliyor. Bunlar bizim için çok memnuniyet verici bulgular. El, kol, bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin artış gösteriyor. Komplikasyon gelişmediği ve ödem azalmaya devam ettiği sürece olumlu bulgular almaya devam edeceğimiz kanaatindeyiz. Bu sürecin aylar alabileciğini not etmek istiyoruz. Sabırla bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Kısaca Deniz Bey\'in sağlığı yönünden olumlu yöndeyiz. Bizi çok umutlandıran, mutlu eden sonuçları elde ediyoruz.\"



Prof. Dr. Erkan İbiş ayrıca Deniz Baykal\'ın sağlık durumuyla ilglili açıklama yapmak üzere bir hafta sonra yeniden basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.