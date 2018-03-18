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(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Canan Karatay: Aşırı meyve tüketimi zararlı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA 16'ncı Kitap Fuarı'nın ikinci gününde okurlarıyla buluşan Prof

18 Mart 2018 22:16

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA 16\'ncı Kitap Fuarı\'nın ikinci gününde okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Canan Karatay, aşırı meyve tüketiminin zararlı olduğunu söyledi. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde açılan Bursa 16\'ncı Kitap Fuarı\'nın ikinci gününde Prof.Dr. Canan Karatay okurlarının katılımıyla \'Gerçek tıbbın 10 şifresi\' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Karatay, konuşmasında aşırı meyve tüketiminin zararlı olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: \"Modern tıbbın babası sayılan İbni Sina meyve tüketmenin zararlı olduğunu söylemiştir. O dönemde teknolojiden kaynaklanan hava kirliliği de yok üstelik. Bunun üzerine İbni Sina\'ya soruyorlar \'Bir tane meyve de yemeyelim mi?\' diye. İbni Sina da \'Bir meyve yerseniz 5 kilometre koşmanız gerekiyor, ki meyvenin toksik etkisi vücudunuzdan atılsın\' diye cevap veriyor. Günümüzde meyveler çok aşırı tüketildiği zaman zararlı oluyor. Bir kere içlerinde mineral yok. Geleneksel tarımdan uzaklaştık. Mekanize tarım yüzünden toprakta mineraller azalır; suni gübre girdiği zaman daha da azalır. Tarım ilaçları, böcek ilaçları ve mantar ilaçları devreye girince toprakta hiçbir mineral kalmadı. Toprakta mineral kalmayınca meyvelerde de olmaz. Meyvenin fruktozu çok arttı, fruktoz artınca hastalıklar da arttı. Mesela astım yüzde 400 arttı, kronik bronşit ise yüzde 4 bin arttı neredeyse\" diye konuştu. Canan Karatay, konuşmasnın ardından okurlarına kitaplarını imzaladı.

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