(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Aktay: Türkiye, içerisinde olmadığı sürece, AB eksik bir proje olacak

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesinde yer alan Batı Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği ve güncel konuların tartışılıp raporlandığı Batı Platformu’na AK Parti Siirt Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay konuk oldu. “Doğu Batı Arasında Türkiye Siyaseti” nin konu edildiği toplantıda Aktay, Avrupa Birliği’nin (AB) değerlerine Müslümanlar söz konusu olduğu zaman hazır olunmadığının görüldüğünü belirterek, “Bugün AB’nin iddia ettiği değerleri gerçekten kanıtlayabilmesi için Türkiye’yi içine alması gerekiyor. Almadığı sürece AB eksik kalmış bir proje olacak” dedi. Prof. Dr. Yasin Aktay’ın ana konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış\'ın yanı sıra akademi, bürokrasi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. “TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMAK GİBİ BİR DERDİ YOK” Türkiye’nin yıllarca bir eksen kayması içerisinde olduğuna yönelik eleştiriler yapıldığını hatırlatan AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, “Bu eleştiri AK Parti döneminde daha anlamlı bir hal alıyor tabii. Ancak unutulan bir şey var: Türkiye bir eksen kayması yaşamıyor. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Yani Türkiye gibi bir ülke, Batı’ya da, Doğu’ya da, Asya’ya da, Avrupa’ya da, Afrika’ya da eşit mesafede olmalı. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye Batılılaşmak gibi bir derdin içerisinde değil. Türkiye bugün dünya medeniyet birikiminin tamamına talip ve onları alırken de hiçbir komplekse düşmüyor. Dünya bilgi ve medeniyet birikiminin bir kısmının batıda olması ve bizim de ona talip olmamız bizde hiçbir komplekse yol açmamalı ve açmamıştır. Türkiye eskiden yüzünü tamamen batıya dönmüş, Batılılaşmak için kendi Doğululuğunu çok daha fazla vurgulamak zorunda kalan paradoksal bir yaklaşım içerisindeydi. Çünkü Batılılaşmaya çalıştığınız zaman bunun anlamı şu oluyor, siz Batılı değilsiniz ve Batılılaşmaya çalışıyor olmanız sizin Doğulu olduğunuzu daha fazla hissettiriyor ve çok daha fazla doğululuğun altını çiziyor” dedi. “TÜRKİYE AB’YE TALİP VE SAMİMİ” Prof. Dr. Aktay, “Biz Avrupa birliğiyle gayet makul çerçevede bir işbirliği ve bütünleşme arayışının içerisindeyiz. Türkiye AB’ye talip ve bu konuda da çok samimi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Aynı samimiyetin AB tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. AB buna ne kadar hazır, ne kadar talip, AB bugün medeniyet perspektifi içerisinde iddia ettiği bir takım laiklik, rasyonalizm, pozitivizm, bilimsellik gibi bir takım değerlere Müslümanlar söz konusu olduğu zaman ne kadar hazır? Hazır olmadığı görülüyor. Çünkü zaten Avrupa’yı Avrupa yapan öteden beri İslam karşıtlığı olmuştur. AB, kendi değeri olarak savunduğu çok kültürlülüğü Müslümanlar ve Türkler söz konusu olduğu zaman unutuveriyor. Bugün AB’nin iddia ettiği değerleri gerçekten kanıtlayabilmesi için Türkiye’yi içine alması gerekiyor. İçine almadığı sürece AB eksik kalmış, hiçbir zaman tamamlanamayacak ve iddialarını gerçekleştiremeyecek bir proje olarak kalmaya mahkum olacaktır. Biz de burada kendimize elbette bir yol bulacağız. Dünya hiçbir zaman medeniyetin tek elde kaldığı, tek el ile temsil edilen bir uzun tarih yaşamamıştır. Bugün devran Avrupa’dan Doğu’ya, Orta Asya’ya kaymaktadır. Dünya bu dinamizm içerisindeyken kendi kimliğimizle, kendi birikimimizle, kendi imkânlarımızla, çok da dikleşmeden ama dik durarak kendi değerlerimize sahip kalarak kendi yolumuzu çizmeye devam edeceğiz.” “NATO DAĞILIRSA ŞAŞIRMAYIN!” Toplantıdaki konuşmasında NATO’nun dünü, bugünü ve geleceğine de değinen Prof. Dr. Aktay, “Bugün dünyada NATO’nun hükmünü yitirdiği algısı var. Çünkü NATO Avrupa’yı koruyamıyor. Ukrayna örneğinde gördük: NATO hiçbir fonksiyonunu çalıştıramadı ve neticede Rusya Kırım’ı ilhak etti. AB, NATO olduğu sürece başka bir askeri birlik de kuramaz. Ancak gerçek şu ki, NATO’nun da tek patronu ABD’dir. Ancak Trump’la birlikte ABD’de bu durum artık huzursuzluk yaratıyor. ABD’de ‘NATO’nun bütün finans yükünü biz çekiyoruz’ düşüncesi ağır basıyor. Bu gidişle NATO’nun kendini feshetmesi gibi bir gelişmeye şaşırmamak gerek” diye konuştu. “HALKLAR YÖNETİCİLERİNİN ÖNÜNE GEÇEMİYOR” Toplantıda söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Orta Doğu ve İslam coğrafyasını maalesef halk iradesi değil yöneticiler belirliyor. Halklar hiçbir zaman yöneticilerinin önüne geçemiyor. Uzun bir zaman da geçemeyecek gibi görünüyor. Yöneticilerin de hangi mihraklar tarafından yönlendirildiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de Batı’nın emperyalist emellerine karşı duracak bir birliktelik kurulamıyor. Bu anlamda Türkiye’de, kendimi de içine kattığım ve bu birlikteliği amaçlayan insanlar olarak maalesef dünyayı doğru okuyamadığımızı görüyorum. Batı’nın emperyalist emellerini de bu nedenle durduramıyoruz. Tarihimizi bilmeden geleceğimizi şekillendiremeyiz. Ceddimizi karalamakla bir yere varamayız. 1071 Malazgirt, 2018 Recep Tayyip Erdoğan. Hepsi bizim atalarımız, hepsi bizim ceddimiz. Ne Atatürk’ü, ne Yavuz’u, ne Fatih’i hatasıyla sevabıyla onları karalamayalım. İngilizler savaş kaybetmiş komutanlarının heykelini dikiyorlar. Ceddimizi karalamak ancak bizi kimliksizleştirir.” “GÜNCEL MESELELERİ ANALİZ EDEREK GEREKLİ MAKAMLARA İLETİYORUZ” Batı Platformu gibi düşünce kuruluşlarında Türkiye’nin güncel meselelerini uzman kişilerle konuşup analiz ederek gerekli makamlara rapor sunduklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Konuşmacıların da katkılarıyla burada bir düşünce ortaya çıkıyor ve esas olay ondan sonra başlıyor. Konu hangi makamla alakalı ise oraya gönderiliyor ve biz buna ‘üniversitelerin devleti beslemesi’ diyoruz. Üniversiteler bilgileri kendilerine hapsetmemeli. Burada büyük bir beyin gücü, düşünce ve akıl var. Bunu devletin, ülkenin, toplumun hizmetine sunmak lazım.” dedi. “AB’NİN BİZİ SEVEBİLME İHTİMALİNİ SEVDİK” Türkiye-AB ilişkileri hakkında Yılmaz Erdoğan’ın “Yaşayabilme İhtimali” adlı şiirine atıf yaparak “Biz AB’nin bizi sevebilme ihtimalini sevdik” diyen İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış, “Hatırlarsınız, 2005 yılında AB’nin bir anayasası olacaktı. Dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, anayasada Hıristiyanlık’a atıfta bulunulmasını istedi. Bunu o dönem Başbakanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumuyla bizler önledik. Toparlamak gerekirse Türkiye-AB İlişkileri tarihi, karşılıklı tutulmamış sözler tarihidir diyebiliriz. Yani bizim de hatalarımız var. Zaten coğrafyamıza genel olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz: Evet, Batı içimize fitne sokuyor da, biz niye bu fitneyi bertaraf edemiyoruz? Bunu düşünmemiz lazım” diye konuştu. Toplantıda söz alan diğer konuklardan İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan “Türkiye Batı’yı en çok bilen İslam ülkesidir” derken, iş insanı Akif Işık Türkiye’nin Batı’ya da Doğu’ya da sırtını dönmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu “AB aslına rücu edip bir Hıristiyan kulübü kimliğine dönecekse mezhep çatışmalarına bir çare bulmalı” diye konuşurken, İAÜ Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Vural Koç ise Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olması gerektiğinin altını çizdi. İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, NATO üyesi olmak için, resmen olmasa da uygulamada AB üyesi olma şartı arandığını hatırlatırken, İAÜ Aydın Düşünce Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Necat Birinci, Batı’nın 24 Haziran seçimlerinin tarihinden hoşnut kalmadığını hatırlatarak, “Acaba devlet yine Batı’nın planladığı bir darbe teşebbüsünün istihbaratını aldı da seçimleri bu yüzden mi bu kadar öne çekti?” dedi. Toplantı, geleneksel plaket takdimi ve protokol yemeğiyle sona erdi. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)