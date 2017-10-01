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(Görüntülü Haber) Prenses tacını Rus güzel taktı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasında Rus güzel Anastasia Belskikh'in birinci oldu

01 Ekim 2017 13:58

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasında Rus güzel Anastasia Belskikh\'in birinci oldu. Joly Tur ve Ermeni organizatör Ashot Khachatryan tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde gerçekleştirilen yarışmaya 21 güzel katıldı. Montenegro uyruklu modacı Aleksandar Dudado\'nun tasarımları izleyicilere sunan güzeller, 8 günlük bir kamp döneminin ardından jüri karşısına çıktı. Dans gösterileriyle başlayan yarışmada Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Montenegro, Dominik Cumhuriyeti\'nde yarışmaya katılan 21 güzel, çeşitli kostümler ile podyumda boy gösterdi. Yarışma sonunda Yarışmaya Rusya\'dan katılan Anastasia Belskikh\'in birinci Montenegro\'dan Sladyana Martic ikinci, Ukrayna\'dan Maria Moroz üçüncü, Türkiye\'den Ezgi Demir dördüncü ve Sırbistan\'dan Bilyana Vuyanovic de beşinci oldu. Yarışma birincisi Anastasia Belskikh\'nin Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması\'na katılmaya hak kazındığı bildirildi.

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