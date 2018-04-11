T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pozantı'ya şehit ateşi düştü

Onur BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindek

11 Nisan 2018 10:51

Onur BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak\'ın (26) memleketi Adana\'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin Yukarıbelemedik Mahallesi\'ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak\'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan İzbudak çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak\'a verdi. Acı duyan yakınları, taziye için şehidin baba evine akın etti. UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ 2015 yılında görev başlayan şehidin, o yıl sosyal medya hesabından \"Bittiiiiiiiii..... Sonunda jandarma uzman çavuşum....\" notunu paylaştığı görüldü. 1,5 yıl önce hayatlarını birleştiren Emine-Sefa İzbudak çiftinin 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, düzenlenecek tören ile Yukarıbelemedik Mahallesi\'ndeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur BULATPOZANTI Adana DHA BİTLİSPKKJandarma UzmanSefaAdana PozantıYukarıbelemedik MahallesiKaymakam Taner TengirJandarma Komutanı Teğmen Mehmet DurmuşBelediye Başkanı Sami BaysalNecatiTeslimeOğullarınınKaymakam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24