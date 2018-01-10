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(Görüntülü Haber) Pozantı'da yük treni devrildi

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi

10 Ocak 2018 01:51

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı. 

Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu\'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı. Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.

 

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