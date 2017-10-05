(Görüntülü Haber) Potanın perileri destek bekliyor

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Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi'nde iki yıldır Burdur'u temsil eden Gölhisar Belediyespor, 2017-2018 sezonunun ilk maçını 22 Ekim'de kendi evinde Nazillispor'la oynayacak

05 Ekim 2017 12:52

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) KADINLAR Bölgesel Basketbol Ligi\'nde iki yıldır Burdur\'u temsil eden Gölhisar Belediyespor, 2017-2018 sezonunun ilk maçını 22 Ekim\'de kendi evinde Nazillispor\'la oynayacak. Gölhisar Belediyesi antrenör İsmail Davaz, ligde Aydın, Antalya ve İzmir\'in yatırım desteği alan takımlarıyla mücadele edeceklerini söyledi. Gölhisar Belediyesi Spor Salonu\'nda antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan İsmail Davaz, başarılı bir lig için transferlere ihtiyaç duyduklarını bunun için de sponsor desteği beklediklerini vurguladı. \"Burdur\'un Basketbolda Ulusal Ligdeki tek temsilcisiyiz\" diyen Davaz, \"Özverili bir şekilde mücadele ediyoruz. Gölhisar\'da ve Burdur\'da basketbolu yaygınlaştırma adına çalışmalarımız var. Bu sene ikinci yılımız. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural\'a spor salonunda yaptığı düzenlemeler ve takıma verdiği destek için teşekkür ediyorum\" dedi. Davaz, \"Bölgesel Lig yatırım isteyen bir lig, Burdur\'dan destek konusunda arayışlarımız var Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürümüz Ömer Faruk Şiran destek vereceğini belirtti. Bütçemiz çok kısıtlı. Transfer yapabilirsek daha iyi noktalara gelebiliriz\" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan takım kaptanı Kevser Sungur da haftada üç gün çalışmalarını sürdürdüklerini, Gölhisar ve Burdur\'u ligde en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti. Gölhisar Belediyesi Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu\'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyespor, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Antalya Yıldızları Spor Kulübü, İzmir Menemen Belediyespor, İzmir Batı Makina Spor Kulübü ve Aydın Nazilli Belediyesi ile mücadele edecek.

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