(Görüntülü Haber) Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

Alper TURGUT / POSOF(Ardahan), (DHA) - ARDAHAN’ın Posof ilçesi ile Artvin\'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Posof\'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı beyaza büründü. Posoflu\'lar, \"Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Bu mevsimde düşmemesi lazımdı, mevsimlerin değişikliklerinden kaynaklı galiba. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı\" dedi.