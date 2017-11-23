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(Görüntülü Haber) POSOF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesinde öğleden sonra bastıran kar, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı

23 Kasım 2017 20:24

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde öğleden sonra bastıran kar, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Ani bastıran ve gittikçe şiddetini artıran kar yağışı artından ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı ardından vatandaşlar işyerlerinin önündeki karı temizleme telaşına düştüler. Vatandaşlar, kar yağışının ani bastırdığını belirterek, \"Kışın güzelliği şimdi başlıyor. Posof\'a kar gelmeyince başına bir hal mi geldi diye düşünürken kar görevini yapıyor. Doğamızın bereketi bu. Küresel ısınma nedeniyle kış bu zamana kaldı. Bundan böyle hep karlı günler göreceğiz\" diye konuştu. Kar yağışıyla birlikte aracının lastiklerine zincir bağlamanın kaçınılmaz olduğunu belirten Cevat Ülvan ise \"Aracımda kış lastikleri olmasına rağmen zincir atmamız gerekiyor. Aksi takdirde kayarak bir yerlere çarpabiliriz\" dedi.

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