(Görüntülü Haber) Portrelerinde insan hikayeleri anlatıyor

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN\'de yaşayan ressam Bengisu Muazzez Kurtuluş, yaptığı portrelerine insan hikayelerini yansıtıyor.Kendisini \'toplayıcı\' olarak tanımlayan ve çocukluk dönemlerinden bu yana sevdiği insanlara ait anıları biriktiren Bengisu Muazzez Kurtuluş, transfer tekniği ile bu anıları tuvaline işliyor. Yaptığı kişinin portresinin üzerine o kişiye ait mektuplar, sinema biletleri, beraber yaptıkları yolculukların otobüs biletleri gibi birçok anıyı işleyen yenilikçi ressam, tüm çabasının hayatı anlamlandırmak olduğunu söyledi. Tuvale sadece resmi çizilen kişinin portresi değil yaşamı da yansırken, ressam anılarını da bu şekilde ölümsüzleştiriyor. Kendine has bu tarzın duygu yoğunluğunun çok yüksek olduğunu ifade eden Kurtuluş, Çocukluğumdan itibaren bence manevi değeri olan yazınsal dokümanları topladım. Sadece kendime ait değil sevdiğim insanlara ait şeyler de topladım. Çoğunlukla yazınsal dokümanlar. Bu anıları kaybetmekten korkarken, bir gün portre yaptığım sırada aklıma bu fikir geldi. Önde kişinin portresi, arkasında da ona ait yazınsal dokümanlar var. Bunlar kişiye ait bir mektup, beraber gittiğimiz bir sinemanın bileti, yaptığımız yolculuğun bileti, aldığı çikolatanın kabı, yazdığı bir not, birlikte yemek yediğimiz restoranın adisyonu dahi olabilir. Benim için çok duygusal bir süreç dedi. ANILAR, TUTKALLA TRANSFER EDİLİYOR Anıları kendisi ile birlikte her yere taşıdığını ve kaybetmek korkusu yaşadığını belirten Kurtuluş, şimdi anıları portrelerin arkasına transfer ederek kalıcı hale getirdiğini kaydederek, Portresini yaptığım insanlarla da ayrı bir duygusal paylaşım yaşıyoruz. Portreleri yaparken yaşadığım duygusal serüven çok ayrı. Portrenin arkasına kişiye dair yazdığım yazılar öyküler de olabiliyor. Portreyi yağlı boya yaptıktan sonra mektupların fotokopisini çekiyorum. Daha sonra tutkalla tuvale transfer ediyorum. Ardından kağıdın hamurunu söküp alıyorum ve geriye sadece yazı ve duygular kalıyor. Bütün çaba hayatı anlamlandırma. \'Özgür\' portresinin arkasında, özgür ile olan mektuplaşmalarımız var. Bu resim ile birlikte mektuplar kalıcı hale gelmiş oldu diye konuştu.