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Spor

(Görüntülü Haber) Porto Teknik Direktörü Conceiçao: "Beşiktaş'ın kolay ve zor yanlarını tespit ettik"

"Bu tip atmosferler beni motive ediyor" "Oyuncularıma daha birlikte oynamaları gerektiğini söyledim" Pereira: "Tek hedefimiz kazanmak" Porto, Beşiktaş maçına hazır Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)   UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Beşikt

21 Kasım 2017 00:12

\"Bu tip atmosferler beni motive ediyor\"

\"Oyuncularıma daha birlikte oynamaları gerektiğini söyledim\"

Pereira: \"Tek hedefimiz kazanmak\"

Porto, Beşiktaş maçına hazır

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)


 

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto\'da teknik direktör Sergio Conceiçao ve Ricardo Pereira, mücadele öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Conceiçao, \"Beşiktaş hakkında gerekli tespitleri yaptık. Yarınki maçın sonucu çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son zamanların en iyi sezonlarını yaşıyorlar. Kendi statlarında da her zaman bir avantajları var. Zorlukların ve rakibin farkındayız. Beşiktaş\'ın kolay ve zor taraflarını tespit ettik. Onların üzerine oynayacağız. Bizim için bütün maçlar farklı. Her maçta farklı bir strateji ile oynuyoruz. İlk maçta Beşiktaş hücum olarak daha iyiydi. Ama bu mücadelede de aynı olacağı anlamına gelmez. Bizim de farklı planlarımız var. Her karşılaşmada değişik şeyler uyguluyorum. Yarın ki maç da farklı olacak. Oyunu karşılaşmanın gidişatına göre şekillendireceğim\" dedi.

\"BU TİP ATMOSFERLER BENİ MOTİVE EDİYOR\"

Beşiktaş taraftarının Vodafone Park\'ta yarattığı atmosfere değinen ve ortaya çıkardıkları atmosferi yakından tanıdığını belirten Sergio Conceiçao, \"Böyle baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın sıcaklığı aslında oyunun bir parçası demek. Dragao Stadyumu\'nda da aynı atmosferi hissettik. Yarın hem rakibi hem de bizi zorlayan bir atmosfer olacak. Ama böyle bir yerde oynamaktan mutluyuz\" ifadelerini kullandı.

\"OYUNCULARIMA DAHA BİRLİKTE OYNAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM\"

Defansif ve ofansif yönde iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Conceiçao, şunları söyledi:

\"Değişik belirleyici faktörler var. Defansif ve ofansif yönde iyi oynamamız gerekiyor. En iyi savunmayı yapmamız lazım. Ama savunma ve hücum takım olarak bir bütün halinde yapılmalı. Rakibin kapasitesinin de farkındayız. Çok farklı kapasiteye sahipler. Maç içinde çeşitli zorluklara karşılaşacağız. Karşılaşmanın içinde alacağımız kararlar bu gidişata etki edecek. Hücum yönünde de oyuncularıma daha birlikte oynamaları gerektiğini söyledim. İstanbul\'a tüm oyuncularımız hazır bir şekilde geldi. Sadece Aboubakar ile gelmedik. Onun yanında diğer oyuncular da var. Yarınki maç takım bazında değerlendirilmeli. Ama düşündüğümüz tek şey var galibiyet\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

PEREIRA: \"TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK\"

Porto\'nun 24 yaşındaki futbolcusu Ricardo Pereira ise şöyle konuştu:

\"3 puanı kazanmalıyız. Kendimizi çok önce hazırlamaya başladık. Bizim için beraberlik yeterli olmayacak. Kazanmak tek hedefimiz. Çok iyi ve yoğun bir tempoda çalıştık. Yarınki maçta daha kompakt oynayacağız. Leipzig maçından daha zor bir karşılaşma olacak. Zorlu bir atmosfer ile karşılaşacağız ama biz buna kendimizi hazırlayarak geldik.\"

Genç oyuncu Ricardo Quaresma hakkında, \"Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Querasma da bunlardan biri. Porto\'da da oynamış bir oyuncu. Onun kalitesinin farkındayız\" yorumunu yaptı

PORTO, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

Öte yandan Portekiz ekibi, yarın saat 20.00\'de oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını Vodafone Park\'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

 

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