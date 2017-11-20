(Görüntülü Haber) Porto İstanbul'a geldi 

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Porto İstanbul\'a geldi.

Özel uçakla Portekiz\'in Porto şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 21.45\'te gelen kafileyi ilgililer karşıladı. Pasaport kontrolünden geçen takım daha sonra yoğun güvenlik önleri altında Spor şube polisi tarafından eşlik edilerek takım otobüse götürüldü. daha sonra takım dinleneceği otel hareket etti.

Porto\'da Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares\'i kadroya dahil etmedi.