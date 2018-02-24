(Görüntülü Haber) Portakal üreticisi düşük fiyat nedeniyle ağaçlarını kesiyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde portakal fiyatların düşüklüğünden dert yanan üreticilerden bazıları, ağaçlarını kesmeye başladı. Yıllık ortalama 12 bin ton portakalın üretildiği Nazilli ve çevresinde, \'Washington\' cinsi ürünün hasadının sona ermesiyle ürünler depolara kaldırıldı. Bölgede en çok portakal hasadının yapıldığı ilçenin kırsal Hamzallı Mahallesi\'nde sezona umutlu giren üretici, fiyatların beklentilerin altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Bazı üreticiler, portakalın yerine alternatif ürün arayışına girerek, bahçelerindeki ağaçları kesti. Ürünün tarladaki kilo fiyatının 40-50 kuruş, depodan satış fiyatının ise 75-80 kuruş arasında değiştiği belirtildi. Üreticilerden Ali Toprak, fiyatların tatmin etmemesinden dert yanarak, bahçesinde bulunan 250 portakal ağacını kestiğini ifade etti. Ali Toprak, portakal ağaçlarını kestiği bahçesinin içerisinde yaptığı açıklamasında, \"2000 yılında portakalı 50 kuruşa sattık, hala aynı fiyat. Toplamasına 25 kuruş veriyoruz. Bu işin içinden çıkabilirsen çık. Biz de alternatif ürünlere geçmek için mecburen ağaçlarımızı kesiyoruz. Portakal para etmiyor, geliri kurtarmıyor\" dedi. Toprak, kestiği portakal ağaçlarının yerine ayva fidanı diktiğini söyledi. Hamzallı Mahallesi\'nde bulunan portakal üreticilerinden Türkay Öztürk ise plansız üretimden dert yandı. Portakalın çok az para bıraktığını belirten Türkay Öztürk, kendisine ait portakal deposunda şunları söyledi: \"Fiyatlar şu an tam sınırda, 75-80 kuruş arasında değişiyor. 1 lira bir beklentimiz var. Çok az para bırakıyor. Eğer 1 liraya satabilirsek, iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii burada portakalcılığın sorunları geçmişe dayanıyor. Türkiye\'de zamanında çok plansız bir üretim yapıldı. Köyceğiz\'den Hatay\'a kadar narenciye üretildiği için pazarlamada sıkıntı yaşanıyor. Ürününü satamadığı için burada portakal ağaçlarını söken arkadaşlar oldu. Ben de 2 tane portakal bahçemi söktüm. En büyük problemimiz plansız üretim.\"