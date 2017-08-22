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(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle işyerine ateş açanları vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)- DÜZCE'de ücretsiz bira istedikleri öne sürülen büfe sahibiyle tartışan 2 kişi pompalı tüfekle işyerine ateş açtı

22 Ağustos 2017 19:19

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)- DÜZCE\'de ücretsiz bira istedikleri öne sürülen büfe sahibiyle tartışan 2 kişi pompalı tüfekle işyerine ateş açtı. Tabancasını çeken büfe sahibi ateş açan kişileri vururken olay anı güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, dün gece Kalıcı Konutlar 8\'inci bölgede meydana geldi. Muhammet Ç. ve Emre Y., tekel bayisine giderek ücretsiz bira almak istedi. İki genç kendilerine bira vermek istemeyen büfe sahibi Mesut M. ile tartıştıktan sonra araçlarına dönüp pompalı tüfeği alarak işyerine ateş açtı. Belinden tabancasını çekip ateş ederek karşılık veren Mesut M., iki kişiyi bacak ve başından yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken Mesut M., Yenikent Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Yaralanan şüphelilerden Muhammet Ç.\'nin kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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