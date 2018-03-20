T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pompalı tüfek ve palalı market soygunu kamerada(Yeniden)

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde girdikleri markette çalışanları pompalı tüfek ve palayla tehdit edip, havaya ateş açarak 2 bin 500 lirayı alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı

20 Mart 2018 17:36

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde girdikleri markette çalışanları pompalı tüfek ve palayla tehdit edip, havaya ateş açarak 2 bin 500 lirayı alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı. Marketteki korku dolu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kızıltepe ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde kar maskeli iki kişi, ellerinde pompalı tüfek ve palayla bir markete zincirinin şubesine girdi. İçeride bir el havaya ateş eden soyguncular, çalışanları tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanların 3 kasayı boşaltıp bir poşete doldurduğu paraları alan soyguncular, geldikleri araçla kaçtı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Müşterilerin ve çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Plakası tespit edilen araç, yediemin otoparkına terk edilmiş olarak buldu. Araçın kiralık olduğunu saptayan ekipler, oto kiralama firmasıyla iletişime geçti. Kiralayan kişiden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin E.D. ve A.A. olduğunu saptadı. Şüphellier, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte soygunda kullandıkları pompalı tüfek ve pala ile marketten aldıkları 2 bin 500 lira da ele geçirildi. Soyguncuların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Ali DİNLERKIZILTEPE Mardin DHA MARDİN KızıltepeMarkettekiKızıltepeEmniyet MüdürlüğüMüşterilerinPlakasıAraçınKiralayanSoyguncuların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24