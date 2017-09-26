(Görüntülü Haber) Polonezköy tabiat parkı, gazi ve şehit yakınlarını ağırladı

İSTANBUL,(DHA)-ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Polenezköy Tabiat Parkı\'nda “Gazi ve Şehit Yakınlarımızla Tabiatta Bir Gün\" adında bir etkinlik düzenledi.



Etkinliğe şehit aileleri ve gaziler ile Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Şile Kaymakamı Salih Yüce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Önder Çelik, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Özbek ve çok sayıda kişi katıldı.





“GAYEMİZ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN MUTLU BİR GÜN GEÇİRMELERİ SAĞLAMAK\"



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yaptığımız bu etkinliğin amacı onları unutmadığımızı; onlara her daim vefa borcumuz olduğunu bir nebze de olsa göstermekti. Bugünkü etkinlik ile de şehit aileleri ve gazilerimizi, doğa ile buluşturup; tabiatta bir gün geçirmelerini sağlamayı hedefledik. Gayemiz sizlerin mutlu bir gün geçirmezini sağlamak. Sizlerin mutluluklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Biliyoruz ki, bu vatan için can vermiş şehitlerimiz; uzuvlarını bu topraklar için feda etmiş gazilerimiz için ne yapsak az. Bundan sonra da bu tip etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz\" dedi.





“HATIRLANMAK BİZLER İÇİN MUTLULUK VERİCİ\"



Hatırlanmış olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Önder Çelik, “Bizler bu vatan için bedel öderken hiçbir şeyi hesap etmedik, hiçbir karşılık beklemedik. Sizler için canını hiçe sayan kahramanlarımız ve ailelerinin hatırlanıyor olması bizler için gerçekten mutluluk verici.\" diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi yapıldı. Marşlara gaziler de eşlik etti. Neylan Etiman Atlı Spor Kulübü ve Miraj Atlı Yaşam ve Binicilik Kulübü\'nün gösterileri ise çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.





ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ



Etkinlikte şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediye edildi. Bisikletine kavuşan çocuklar ardından hep beraber ailelerine poz verdi.





SÜLÜNLER DOĞAYA SALINDI



Program kapsamında Polenezköy Sülüm Üretim Merkezi\'nde yetiştirilen çok sayıda sülün de şehit aileleri ve gaziler tarafından doğaya salındı.



Şehit aileleri ve gaziler, daha sonra Tabiat Parkı\'nda yürüyüşe katıldı.