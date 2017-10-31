(Görüntülü Haber) Polisten vatandaşlara hırsızlık uyarısı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde polis, kapı kapı gezerek vatandaşları hırsızlıklara karşı uyardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından \'Hırsızlıkla ben de sorumluyum projesi\' kapsamında vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla apartmanlarda denetim yaptı. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini ekmekçi ve tüpçü olarak tanıtıp dairelerin ziline bastı. Zile basıldığında kim o demeden kapıyı açan vatandaşları uyaran polis, hırsızlara ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Her zil çalana kapının açılmamasını isteyen polis ekipleri, apartman giriş kapısının mutlaka kapalı bulundurulması gerektiğini kaydetti. Ayrıca vatandaşlar broşürlerle uyarılarak kapıların girişine hırsızlığa karşı önlemlerin yer aldığı broşürler yapıştırıldı.