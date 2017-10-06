(Görüntülü Haber) Polisten kaçan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

BURSA\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilde bulunan 3 kişi dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca şüpheli otomobilin kısa sürede durdurulmasıyla sonra erdi. Otomobilde 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mühimmat, metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ve hassas terazi ele geçirildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 17 FH 860 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İçerisinde 3 kişi bulunan otomobil, Ankara Caddesi üzerinde ters şeride girerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan T.N., Ö.Y. ile Ö.B., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, alüminyum folyo ve uyuşturucu madde içmek için düzenek ele geçirildi. UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİYİ OTOMOBİLİN MOTORUNA SAKLAMIŞLAR Polis ekipleri, durdukları otomobilde detaylı arama yaptı. Otomobilin kaputunu açan ekipler, aracın motorunun arasına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ve hassas teraziyi buldu. Şüphelilerin daha önceden de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi\'ne götürüldü.