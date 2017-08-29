T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Polisten bayram denetimi

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te bayram öncesi denetimlerini arttıran trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallara uymaları yönünde uyardı

29 Ağustos 2017 14:19

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te bayram öncesi denetimlerini arttıran trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallara uymaları yönünde uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki denetimlerini arttırdı. Ekipler, kent genelinde oluşturulan birçok kontrol noktasında denetim yapıyor. Sürücüleri hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet taklmaları yönünde uyaran ekipler, trafik kurallarının önemini anlattı. Otogardaki otobüslere de tek tek giren ekipler, şoförleri bilgilendirip uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca olası yolcuları da bilgilendirip bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Kamera Mustafa KANLIGAZİANTEPDHAGAZİANTEPTrafik DenetlemeMüdürlüğüKurban BayramıEkiplerSürücüleriOtogardaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24