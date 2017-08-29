(Görüntülü Haber) Polisten bayram denetimi

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te bayram öncesi denetimlerini arttıran trafik polisleri, sürücüleri trafik kurallara uymaları yönünde uyardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki denetimlerini arttırdı. Ekipler, kent genelinde oluşturulan birçok kontrol noktasında denetim yapıyor. Sürücüleri hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet taklmaları yönünde uyaran ekipler, trafik kurallarının önemini anlattı. Otogardaki otobüslere de tek tek giren ekipler, şoförleri bilgilendirip uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca olası yolcuları da bilgilendirip bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini takmalarını istedi.