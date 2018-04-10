(Görüntülü Haber) Polisler için Bitlis'te yaş pasta, Hakkari'de kurban kesildi

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/BİTLİS, HAKKARİ, (DHA) - TÜRK Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıl dönümü, Bitlis ve Hakkari\'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, korumalarına yaş pastayla sürpriz yaparken, Hakkari\'de ise kurban kesildi. Bitlis Valisi Ustaoğlu, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, koruma polislerine sürpriz yaptı. Ustaoğlu, makamına davet ettiği polislere, kesilen yaş pastadan ikram etti. Vali Ustaoğlu, \"Memleketimizin emniyet ve asayişinde, hepimizin huzur içinde geçirdiği bugünlerde, tüm sorumluluğu üzerine alan teşkilat mensuplarının bugününü kutluyorum. Memleketimizin huzurunda, güveninde, emniyetinde başrol oynayan teşkilatımızın bu güzel yılını kutluyoruz. Gece- gündüz demeden vazifesi başında memleketi, devleti, bayrağı için gözünü kırpmadan mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımıza nice güzel yıllar diliyorum\" dedi. HAKKARİ\'DE KURBAN KESİLDİ Hakkari\'deki Polis Haftası kutlamalarına ise valilik binası önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki Polis Gücü Spor Kulübü sporcuları, Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ı makamında ziyaret edip, çiçek verdi. Daha sonra polisevi önünde kurban kesildi. Kurban kesim törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve polis memurları katıldı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurban kesimi öncesi dua okudu. Etlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.